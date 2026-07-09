「PG-13」正式回歸！喬治重披經典13號　隊友讓號迎綠軍新篇章

▲喬治（Paul George）將穿回熟悉的13號球衣。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

明星前鋒喬治（Paul George）休賽季透過布朗（Jaylen Brown）重磅交易案轉戰波士頓後，球隊正式公布他的球衣號碼，喬治將重新披上熟悉的13號戰袍，也象徵陪伴他多年的經典綽號「PG-13」正式回歸。

喬治生涯前3年效力溜馬時身穿24號球衣，向兒時偶像布萊恩（Kobe Bryant）致敬，不過他在2014年改穿13號，結合名字Paul George，打造出「PG-13」個人品牌。從溜馬後期，到雷霆、快艇時期，13號都成為喬治最具代表性的號碼。

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不過2024年加盟76人後，由於13號已為傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）退休，喬治無法延續使用招牌號碼，因此他選擇再度向布萊恩致敬，改穿他生涯前期的代表背號8號。

隨著76人與塞爾提克完成震撼聯盟的交易，喬治正式前往波士頓，而原先塞爾提克13號屬於哈波（Ron Harper Jr.），但他選擇讓出背號，歡迎這位9屆明星賽前鋒到來。

現年36歲的喬治雖已不在巔峰，但過去曾是聯盟攻守一體的頂級球星，其中2018-19賽季效力雷霆時打出生涯代表作，場均攻下28分、8.2籃板、4.1助攻，並有2.2次抄截，最終在年度MVP票選排名第3。