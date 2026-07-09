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佐佐木朗希6局失3分退場　首局3分大禮被2發陽春砲打回原形

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希9日在主場先發出戰科羅拉多洛磯，雖然首局就獲得隊友3分火力支援，但第2局被敲2發陽春砲，第3局再因高飛犧牲打失分，最終投完6局退場，繳出6局被敲4安、失3分、送出5次三振的成績，用球數78球，無緣挑戰睽違7場比賽的勝投。

佐佐木朗希此役開局狀態不差，首局面對洛磯首名打者麥卡錫（Jake McCarthy），讓對手擊出中外野飛球出局，接著對莫尼亞克（Mickey Moniak）投出變化球，成功製造揮空三振，再讓卡里格（Cole Carrigg）擊成左外野飛球出局，投出乾淨俐落的3上3下。

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道奇打線首局給予3分援護，讓佐佐木朗希帶著領先優勢續投，不過第2局控球開始出現偏差。

1出局後卡洛斯（Kyle Karros）鎖定偏甜球路，轟出左中外野方向陽春全壘打；2出局後朱利安（Edouard Julien）又逮中偏高指叉球，將球掃向右中外野形成陽春砲，洛磯單局靠2轟追到2比3。

第3局佐佐木朗希再遇亂流，先對首名打者投出四壞保送，隨後又因暴投與內野滾地球讓跑者推進到三壘；1出局後莫尼亞克擊出中外野高飛犧牲打，洛磯追成3比3平手，也讓佐佐木朗希首局取得的勝投資格化為烏有。

第4局佐佐木朗希一度再陷危機，先被拉姆菲爾德（T.J. Rumfield）敲出中外野安打，接著卡洛斯（Kyle Karros）又擊出穿越三壘線安打，形成無人出局一、二壘有人。

不過他隨後穩住陣腳，連續三振強斯頓（Troy Johnston）與朱利安，2出局後再讓托瓦爾（Ezequiel Tovar）擊成右外野飛球，成功化解失分危機。

歷經前半段亂流後，佐佐木朗希在第5、6局找回節奏，連續2局讓洛磯打線3上3下，最終完成6局任務後退場；整體而言，他雖然未能保住開賽初期的3分領先，但後段成功修正投球內容，也讓道奇牛棚能在平手局面接手比賽。

佐佐木朗希本季至今先發16場，戰績仍為3勝5敗；前一次登板面對聖地牙哥教士，他僅投3局就被敲7安、失6分，此役雖然未能拿下自5月對密爾瓦基釀酒人以來的勝投，但至少以6局投球內容替自己止住近期低迷走勢。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平佐佐木朗希

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