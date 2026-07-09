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席斯挑戰無安打破功！8局狂飆11K　賽後竟問：我三振幾個？

▲ 席斯（Dylan Cease）無緣完成隊史第二場無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 席斯（Dylan Cease）無緣完成隊史第二場無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

藍鳥強投席斯（Dylan Cease）9日（台灣時間）客場面對巨人，帶著無安打狀態進入第9局，距離終結藍鳥長達36年的無安打比賽荒只差最後3個出局數，不過9局下首名打者就敲出安打，讓他的無安打挑戰宣告破功。即便如此，席斯仍繳出8局無失分、狂飆11次三振的宰制級內容，率隊以10比0大勝。

此役席斯狀態火燙，前8局完全封鎖巨人打線，用115球守住無安打希望。儘管球數已創生涯新高，他仍向教練團表達續投意願，「我一直說，不管需要什麼都可以，在我心中，我可以投到130球。」

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9局下席斯再次踏上投手丘，不過僅投3球，就被拉莫斯（Heliot Ramos）擊成中外野安打，宣告無安打比賽正式破功。現場不只藍鳥球迷，連巨人主場球迷也起立鼓掌，向這場精彩演出致敬。

巨人打者拉莫斯賽後也稱讚，「他今天真的狀態很好，他是一名賽揚等級的投手。可能最後他太舒服了，連續投了幾顆速球，我抓住了機會，但必須向他致敬，他今天真的非常棒。」

藍鳥隊史至今唯一一場無安打比賽，是由史提布（Dave Stieb）在1990年9月2日所締造。過去包括名人堂強投哈勒戴（Roy Halladay）、莫羅（Brandon Morrow）等人，都曾在第9局與無安打紀錄擦肩而過，如今席斯也加入這份「遺憾榜單」。

有趣的是，席斯賽後接受場邊訪問時，甚至不知道自己的三振數，第一時間反問記者，「我今天投了幾次三振？」可見他相當專注於比賽。最終留下8局11K、1安打、3保送、無失分的強勢內容，寫下藍鳥近年代表性投球演出之一。

關鍵字： 席斯藍鳥無安打挑戰巨人

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