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柯爾撐6.1局仍救不了洋基！近20戰15敗　賽後重話：不夠格爭第一

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基近期低潮持續擴大，王牌柯爾（Gerrit Cole）雖投出球隊期待的長局數表現，但打線依舊無法突破困境，9日條紋軍作客光芒全場遭封鎖，最終0比3吞敗。

洋基近20戰苦吞15敗，自6月18日以來戰績為大聯盟最差，目前在美聯東區落後坦帕灣光芒達5場勝差，創下球隊自5月23日以來最大落後差距。

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柯爾賽後坦言，現在的結果確實不理想，「我不在任何人的腦袋裡，但光看結果，這不是我們想要的樣子；而且就目前來說，這樣的表現還不足以競爭分區第一。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也不諱言，球隊必須盡快讓主力打者回溫，「我們必須讓一些球員找回狀態，這就是現實，但歸根究柢，我們得去做到；我相信我們會度過難關，但已經沒什麼好再多談的了，我們必須去讓一些事情發生。」

比賽尾聲，洋基場邊氣氛也因判決爭議升溫，第6局卡巴耶羅（José Caballero）嘗試盜上二壘遭判出局，洋基方面想提出挑戰，但裁判團認定提出時間過久，布恩與板凳教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）雙雙被驅逐出場。

卡巴耶羅賽後表示，全隊都感受到這波連敗與低潮帶來的壓力，「就我個人而言，我認為是我們一直在想這段糟糕的時期，並且把它沉重地壓在自己身上。」

「如果你只是一直想著它，事情不會變得更容易，對我來說，我覺得我們應該保持簡單，並信任這個休息室；我們知道自己可以有多好。」

洋基此系列賽前兩戰合計吞下34次三振，締造隊史不願見到的連兩戰三振紀錄，此戰面對麥克拉納漢（Shane McClanahan）仍無法有效突破。

麥克拉納漢過去對洋基就投得相當出色，此役延續壓制力，主投6.1局無失分，只被敲出4支安打，送出5次三振，沒有保送。

洋基最佳得分機會出現在第2局1出局攻佔一、三壘時，舒曼（Max Schuemann）嘗試短打，但球未能越過投手丘，麥克拉納漢接球後傳向本壘，多明格茲（Jasson Domínguez）頭部滑壘衝本壘，仍遭捕手福特斯（Nick Fortes）觸殺出局。

除了該次攻勢外，洋基進攻仍深陷揮空與三振泥淖，本系列賽前3戰，洋基已累積45次三振；自6月18日以來，洋基總得分僅56分，為大聯盟最少，同期吞下212次三振，則是全大聯盟最多，完全不是穩定贏球的模式。

即使在系列賽首戰贏球，洋基也幾乎完全仰賴長打火力，當場僅靠卡巴耶羅兩轟與萊斯（Ben Rice）1轟取勝，而那3支全壘打就是全隊僅有的3支安打。

洋基多名主力打者同時陷入低潮，葛施密特（Paul Goldschmidt）近34個打數沒有安打，寫下個人生涯最長無安打荒；貝林傑（Cody Bellinger）則陷入70打數僅8安的低迷。

此役是柯爾自TJ手術復出後第9場先發，他主投6.1局，用97球其中69球為好球，被敲7支安打、失3分，另有1次保送；柯爾最快球速來到99英里，速球均速96.9英里，並在本場突破生涯2000投球局數大關，目前累計2003局。

談到自己的投球內容，柯爾表示，「我感覺還可以，我盡力奮戰了，只是對一些沒執行好的球路有點失望。」

光芒全場3分都由阿蘭達（Jonathan Aranda）包辦，第3局迪亞茲（Yandy Díaz）敲出二壘安打後，靠阿蘭達安打回壘得分；第5局阿蘭達再以二壘安打送回福特斯；第7局他面對克魯茲（Fernando Cruz）擊出高飛犧牲打，該分仍記在柯爾帳上。

柯爾最後也點出自己沒能壓制光芒前段棒次，「我沒有把前兩棒處理好，話雖如此，楊迪今晚表現很棒，阿蘭達也是；他們都是很出色的打者，我希望自己能讓他們打得更艱難一點。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

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