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楚勞特回來了！傷癒歸隊趕上明星賽　12度獲選現役球員最多

▲天使球星楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使球星楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

天使隊巨星「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）因右腿後肌傷勢缺陣3週後，他在9日（台灣時間）正式離開傷兵名單，並於客場面對遊騎兵之戰擔任「第2棒、指定打擊」先發，這個時間點復出也讓他確定能趕上下週於費城舉行的明星賽。

歸隊首戰楚奧特先以指定打擊身份出賽，不過中外野仍是他最熟悉的位置。生涯1722場大聯盟出賽中，他有1407場鎮守中外野。本季受傷前，他在74場比賽中有63場擔任中外野手，並繳出17發全壘打、36分打點的成績，堪稱近年來最佳表現

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「我希望明天就能回到中外野。」楚奧特表示，「先讓我打幾個打席，讓雙腿重新適應比賽。」他透露，近期跑壘與外野訓練都已經恢復到超過90%強度，「已經大約一週沒有感覺不舒服，連續兩天測試後狀況都很好。」

天使總教練鈴木清表示，球隊仍會謹慎安排他的守備，「他就是坐不住，他想上場、想幫助球隊。他喜歡站在場上競爭，我認為參與守備，也幫助了他的打擊表現。」

談到是否確定參加今年明星賽，楚奧特則直接給出答案，「當然，我一定會去。」

這次明星賽對楚奧特別具意義，比賽地點費城距離他的家鄉紐澤西州米爾維爾僅約40英里（約64公里），這也將是他自從2019年之後首度實際在明星賽出賽。楚勞特生涯累積12度入選明星賽，是現役球員最多，也曾在2014、2015年連續拿下明星賽MVP。

關鍵字： 楚奧特明星賽天使隊MLB

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