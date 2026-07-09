鄭宗哲得點圈開火！單場雙安都帶打點　紅襪完封白襪豪取5連勝

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣強打鄭宗哲9日在紅襪客場出戰白襪之戰擔任先發游擊手、打第9棒，單場3打數敲出2安打，貢獻2分打點，另有1次保送；波士頓紅襪最終5比0完封白襪，近期豪取5連勝。

紅襪前2局未能攻下分數，3局上杜蘭（Jarren Duran）保送、納瓦耶茲（Carlos Narváez）犧牲觸擊推進後，鄭宗哲敲出中外野方向安打送回杜蘭，替紅襪先馳得點。

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隨後拉法耶拉補上二壘安打，鄭宗哲也回本壘得分，紅襪單局攻下3分。

Cheng brings in the first run of the ballgame! pic.twitter.com/35VNWJP1hs — Red Sox (@RedSox) July 9, 2026

4局上紅襪攻勢再起，吉田正尚與杜賓（Caleb Durbin）連續安打上壘，納瓦耶茲先敲安送回1分，鄭宗哲接著再度把握得點圈機會，面對白襪先發馬丁擊出右外野方向安打送回杜賓，單場第2分打點進帳，助隊將比分擴大為5比0。

鄭宗哲此役不只單場雙安，兩支安打都帶有打點，個人賽季打擊率賽後升至2成73，上壘率3成20、長打率3成18，累積打點來到4分，打擊狀況持續升溫。

Cheng's 2nd hit and 2nd RBI of the night! pic.twitter.com/G8hdiC4JvD — Red Sox (@RedSox) July 9, 2026

投手方面，紅襪先發班奈特（Jake Bennett）主投7局僅被敲4安，送出4次三振、1次保送，沒有失分，成功壓制白襪打線。

威瑟特（Greg Weissert）中繼1局無失分，莫蘭（Jovani Morán）9局下登板關門，紅襪團隊全場僅讓白襪敲出4安，合力完成完封勝。

▲鄭宗哲。（圖／路透）