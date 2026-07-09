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挪威8強前夕爆集體感冒！門將揭隊內「不安現況」：隊醫現在超忙　

▲哈蘭德（Erling Haaland）世足首秀就在上半場梅開二度。（圖／達志影像／美聯社）

▲有傳聞指出挪威全隊正受到感冒病毒影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

挪威在美加墨世界盃爆冷踢走巴西，歷史性首闖世足8強，但球迷還來不及慶祝，球隊卻爆出嚴重的群聚感冒危機。大軍即將強碰陣容豪華的英格蘭，門將尼蘭德（Orjan Nyland）無奈坦言「隊醫現在超忙」，這波病毒陰影不僅為賽事添變數，更引發社會大眾對世足賽程安排與球員健康的強烈關注。

隊醫忙翻天！門將證實病毒侵襲

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在迎戰英格蘭的關鍵戰役前夕，挪威的備戰狀態卻蒙上陰影。門將尼蘭德在接受外媒節目訪問時證實，球隊內部確實出現不小狀況，「可能是在休息日不小心感染，現在隊醫真的非常忙碌。」目前多數球員僅有零星咳嗽，但主力前鋒拉爾森（Jorgen Strand Larsen）一度發燒，讓外界擔憂這支北歐黑馬的戰力將大打折扣。此事件也讓許多球迷在社群上熱議，質疑密集賽事是否將球員逼向體能極限。

尼蘭德說：「我完全沒有頭緒，我們之前有放假，所以可能有人在休假期間感染了什麼（疾病）。希望一切都能順利，我們能在週六以完整陣容迎戰英格蘭。」

溫差與長途飛行惹禍　主帥狂咳曝隱憂

談到這波病情，總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）也被拍到在受訪時也忍不住咳嗽。但他歸咎於賽事期間的頻繁移動，大軍在各大城市間穿梭，機艙空調與室外炎熱天氣的劇烈溫差，導致球員免疫力下滑。

先前傳出挪威陣中爆發流感危機，但最新的訓練中，26名大名單球員已全數健康出席。隊長厄德高（Martin Ødegaard）坦言，因氣溫與空調變化，確實有少數人感到輕微不適，但並不嚴重。目前全隊已百分之百準備就緒，誓言在接下來的硬仗中，延續擊敗強敵的火力，持續締造隊史驚奇。

哈蘭德7球護體　成挪威最後希望

回顧挪威晉級之路，當家巨星哈蘭德在16強戰末段連下兩城，以7顆進球並列大會金靴獎領先群。萬幸的是，這位「進球機器」目前並未傳出感冒症狀，依然頭好壯壯。面對以逸待勞且滿血的英格蘭，哈蘭德的絕對健康將是挪威力拚4強的唯一解答，這場帶著戲劇性與話題的英挪大戰，注定成為本屆世足最受矚目的焦點。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德

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