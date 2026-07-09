鈴木誠也霸氣確信步炸第101轟！追上「朗神」紀錄只差16轟

▲鈴木誠也。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

小熊日籍強打鈴木誠也9日（台灣時間）客場對戰金鶯，以「第4棒、指定打擊」先發出賽，他在7局上炸裂本季第14轟，擊出飛行距離401英尺（約122.2公尺）的3分砲，擊球後更霸氣上演「確信步」。這發全壘打除了終結自己連20打席無安打的低潮，也幫助小熊終場以9:7帶走勝利。

7局上小熊5比3領先，2出局滿壘時鈴木誠也站上打擊區，金鶯左投沃爾弗拉姆（Grant Wolfram）先發生暴投，讓三壘跑者回來得分。隨後形成二、三壘有人局面，鈴木在2好2壞後鎖定一顆內角偏低滑球，豪邁拉向左外野，形成一發大號3分彈，幫助小熊將比分擴大至9比3。

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根據大聯盟數據，這球擊球初速101.1英里（約162.7公里）、仰角31度，飛行距離401英尺（約122.2公尺）。這是鈴木誠也繼1日面對教士敲出生涯第100轟後，睽違5場再度開轟。

鈴木誠也是繼大谷翔平、松井秀喜、鈴木一朗後，第4位完成大聯盟百轟的日本球員，同時也是日本右打者第一人。如今距離鈴木一朗保持的日本球員大聯盟史第3多117轟，只剩下16支差距。

這發全壘打也讓鈴木誠也大聯盟生涯累積來到101轟，若加上日職時期成績，日美職棒通算已累積283轟，距離生涯300轟里程碑還差17支。