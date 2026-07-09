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哈蘭德也受不了！挪威2.5小時閃電搬飯店　再架黑網防英媒偷戰術

▲▼哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德與隊友積極備戰8強賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強賽即將上演挪威與英格蘭的大戰戲碼，不過挪威陣營卻傳出意外插曲。由於下榻飯店周邊施工噪音過大，挪威向FIFA抗議後，竟在短短2.5小時內火速搬家。同時為防堵英國媒體偷看訓練，挪威更架起黑網封鎖視線，徹底展現爭奪4強門票的強烈企圖心。

哈蘭德也受不了！2.5小時閃電搬家

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綜合外媒報導，挪威日前在16強爆冷淘汰巴西，正緊鑼密鼓備戰8強。但原下榻的飯店緊鄰公路與工地，巨大的施工噪音讓當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）為首的眾挪威球星無法好好休息，甚至連基本的戰術會議室都沒有。後勤團隊展現神效率，向國際足總（FIFA）投訴後，僅花2.5小時便將全隊撤離，搬至邁阿密一處頂級海濱酒店。

FIFA買單50間房　挪威足協霸氣升級

面對挪威的突發狀況，FIFA展現誠意，全額支付新飯店50間客房與維安費用。為了讓出征長達6週的球員們能完全放鬆，挪威足協更霸氣宣布，自行吸收所有房間升級的差額。後勤經理達利（Truls Daelhie）直言，雖然折騰，但為保護處於高壓與心理疲勞的國腳，絕對不能冒任何風險。

黑網封鎖視線　嚴防英媒刺探敵情

除了解決住宿問題，挪威在訓練場上也下足功夫。為了防止無孔不入的英國媒體刺探戰術，挪威採取極端防禦措施，不僅關閉通往場邊的大門，更架設大面積黑色網布與窗簾，徹底遮擋外界視線。這場場外的諜對諜戲碼，不僅掀起兩國球迷熱烈討論，也讓外界高度關注這支北歐黑馬能否延續大爆冷門的氣勢。

26人滿血回歸　破除流感危機

先前傳出挪威陣中爆發流感危機，但最新的訓練中，26名大名單球員已全數健康出席。隊長厄德高（Martin Ødegaard）坦言，因氣溫與空調變化，確實有少數人感到輕微不適，但並不嚴重。目前全隊已百分之百準備就緒，誓言在接下來的硬仗中，延續擊敗強敵的火力，持續締造隊史驚奇。

關鍵字： 2026世足世界盃哈蘭德挪威

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