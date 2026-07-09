道奇3分鐘神速獻大谷翔平300轟「帥炸紀念圖」　網熱議：帥到發麻

▲大谷翔平。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平昨（8日）迎戰科羅拉多洛磯之戰敲出MLB生涯第300轟，雖然道奇最終3比4不敵洛磯，但大谷達成里程碑的一擊，仍成為賽後最大焦點；道奇球團也在第一時間於官方X發出特製紀念圖，向這項偉業致敬，讓球迷激動大讚，「太棒了」、「好帥，令人發麻」。

大谷翔平該役首局面對洛磯先發羅倫森（Michael Lorenzen）鎖定第3球，一棒掃中偏甜伸卡球，將球轟越中外野大牆，形成首局首打席全壘打。

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300 reasons to love Shohei. pic.twitter.com/Csh0efKQNJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 8, 2026

這發全壘打不只是本季重要一擊，更是大谷大聯盟生涯第300轟；大谷翔平在生涯第9個大聯盟球季達成300轟里程碑，且以打者身分出賽第1102場就完成壯舉，超越羅德里奎茲（Alex Rodriguez）1117場的紀錄，成為大聯盟史上第5快達成300轟的球員。

大谷開轟後約3分鐘，道奇球團立刻更新官方社群平台，推出一張特製紀念圖；圖中搭配大谷翔平加盟道奇後的全壘打畫面，並以道奇代表性的藍色醒目呈現「300」數字，紀念這位二刀流巨星正式跨越生涯300轟大關。

Another milestone reached for Shohei Ohtani. Congratulations on 300 career home runs! pic.twitter.com/XHmJ8wll8C — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 8, 2026

這張紀念圖也迅速引發球迷熱烈討論，不少球迷在社群平台留言表示，「大谷先生第300轟超帥」、「第9年就300轟，真的是不得了的紀錄」、「太有巨星風範了」、「太厲害了」、「道奇的貼文我個人最喜歡」、「是不是很早以前就準備好了，真的超帥」，對球團替大谷準備的這份「禮物」相當感動。