佐佐木朗希投球習慣破解疑雲　羅伯斯：確實發現幾個問題

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希台灣時間9日先發迎戰科羅拉多洛磯，完成前半季最後一次登板。對於日前外界質疑他的投球習慣遭對手看穿，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前證實，球隊確實發現幾個問題，目前已完成修正，接下來就看能否在比賽中執行。

佐佐木上一場先發面對聖地牙哥教士，僅投3局便提前退場，寫下本季最短先發紀錄，全場被敲7支安打、失6分，包括3發全壘打，全數都是長打，也讓外界開始討論他的投球動作是否已被對手破解。

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談到球隊的調查結果，羅伯斯表示，「我們做了很多調查，實際上，確實發現了幾個問題，所以現在已經針對那些地方進行修正。」

他也指出，大聯盟各隊都會透過影像蒐集情報，「現在到處都有攝影機，對手也會盡可能尋找任何能讓自己取得優勢的資訊，因此，自己不該讓對手看到的東西，就必須好好藏起來，這部分我們一直都有在處理。」

至於目前修正成果如何，羅伯斯說，「已經完成修正了，剩下的就是能不能在正式比賽中確實做到。」

至於是否因為本季持續調整投球機制，才導致新的投球習慣出現，羅伯斯則說，「我認為那也是原因之一，不過，其實他在日本打球時，就多少存在一些投球習慣。」

他進一步解釋，「對手會研究很多東西，像是配球模式、投球動作、手套的動作等等，去找出各種傾向，我們也是這麼做，每一支球隊都是如此。」

談到佐佐木的投球內容，羅伯斯仍給予肯定，「如果單純看他的球威，我認為他的球還是很好。」但他也指出仍有需要改善的地方，「不過，速球的控球，尤其是高低位置的控制，我認為還可以做得更好，另外，也要更早取得球數領先，這一點非常重要。」

針對即將交手的洛磯打線，羅伯斯分析，「對方是一支年輕且積極的打線，經常會在球數很早的時候就出棒，所以比賽前段應該會有不少讓對手擊出球的情況。」

羅伯斯最後總結，「因此，利用指叉球讓對手打出軟弱擊球也很重要，而要做到這一點，首先還是必須先用速球搶下好球數，取得球數優勢，之後再使用決勝球。」