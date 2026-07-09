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梅西衛冕路太舒服？數據揭阿根廷「最爽賽程」　8強對手難度全場最低

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西將帶領阿根廷尋求世界盃衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強名單全數出爐，衛冕軍阿根廷順利晉級，但西班牙權威足球數據網站《MisterChip》的最新統計卻指出，阿根廷對手的平均世界排名僅38.3，是8強中最輕鬆的隊伍。這項數字結合先前的賽場風波，再度引爆輿論熱議。

權威數據認證的「最爽賽程」

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根據《MisterChip》以開賽前FIFA世界排名作為基準的計算，阿根廷從預賽一路到8強賽的6支交手隊伍，平均世界排名為38.3名。這項客觀數據在所有8支晉級隊伍中敬陪末座，甚至大幅落後其他勁旅。這代表著梅西（Lionel Messi）所帶領的藍白軍團，晉級過程遭遇的阻礙與對抗強度，遠遠低於其他爭冠對手。

完美避開強敵！8強首遇前20名

細看阿根廷本屆的賽程配置，的確充滿幸運色彩。小組賽的對手阿爾及利亞（世界第28）、奧地利（世界第24）與約旦（世界第63）皆非頂尖強權；進入淘汰賽後，32強對陣第67名的維德角，16強則交手第29名的埃及。攤開名單，阿根廷直到8強戰，才終於要碰上世界排名第19的瑞士，等於前6戰完美避開了世界前20名的超級強權。

▲▼埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞6張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及與阿根廷之戰中，埃及球員在比賽後段情緒失控。（圖／達志影像／美聯社）

挪威成殘酷對比！球迷嘆同人不同命

相較於阿根廷的順遂之路，由新生代巨星哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威則宛如深陷地獄。數據指出，挪威至今遭遇對手的平均排名高達19.4，困難度高居8強之冠。他們不僅在晉級過程中已經強碰過世界第3的法國，接下來的8強賽更要血戰世界第4的英格蘭。這種極端懸殊的難度對比，讓各國媒體與專業球評紛紛提出質疑與分析。

逆轉埃及餘波盪漾　陰謀論持續發酵

這項「最爽賽程」數據曝光，時間點可說相當敏感。回顧前役，阿根廷在16強賽最後13分鐘連進3球，以3比2驚險逆轉埃及，賽後埃及球員崩潰痛哭，甚至怒控裁判執法偏頗與「內定冠軍」。如今賽程難度墊底的客觀排位數據出爐，外界再度聚焦於國際足總的賽制公平性，也讓阿根廷這趟尋求衛冕的王者之路，無可避免地蒙上了一層爭議色彩。

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