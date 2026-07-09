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岡本和真反方向滿貫砲太猛！本季21轟出爐　距大谷菜鳥紀錄只差1支

▲岡本和真大聯盟首支滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲岡本和真大聯盟首支滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥日籍強打岡本和真火力持續升溫！他在9日客場出戰舊金山巨人之役，首局就敲出個人大聯盟生涯首發滿貫全壘打，本季第21轟正式出爐，也讓球迷一早就陷入瘋狂。

岡本和真此役首打席就把握住滿壘機會，藍鳥靠第5棒瓦爾紹（Daulton Varsho）適時安打先馳得點後，岡本和真面對巨人王牌先發韋伯（Logan Webb），鎖定第2球外角伸卡球出棒，將球掃向右外野。

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這球高高飛起後，一度看似擊中右外野全壘打牆後彈回場內，不過裁判隨即判定球已越過全壘打牆，形成滿貫全壘打。

已經跑上一壘的岡本和真起初還有些困惑，轉頭望向休息區確認情況，理解判決後才開始繞行壘包，完成這支具有紀念意義的大聯盟生涯首發滿貫砲。

這也是岡本和真相隔2場比賽後再度開轟，本季第21支全壘打讓他超越效力芝加哥白襪的村上宗隆，目前距離大谷翔平所保持的日本球員大聯盟菜鳥球季全壘打紀錄，只差1支全壘打。

MLB官方與藍鳥球團賽後公開岡本和真的滿貫砲影片，立刻引發球迷熱烈回響，大批網友湧入留言祝賀，「恭喜」、「這就是新人王」、「太無雙了」、「一大早就熱血沸騰」、「一直在進化」、「締造歷史吧，岡本和真」、「老實說比想像中還誇張」、「太完美的一轟」、「反方向能打成這樣太猛了」、「真的能把球打向反方向很厲害」、「讓他參加全壘打大賽」。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平岡本和真多倫多藍鳥

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