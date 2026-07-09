哈蘭德世界盃封神！從進球機器變全球偶像　「魔人效應」席捲全世界

▲哈蘭德世界盃火色表現，伴隨人氣飆升。（圖／達志影像／美聯社）



記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃熱戰中，「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）不僅在場上展現統治力，帶領挪威隊史首度闖進8強，更直接席捲美國市場！根據《The Athletic》報導，隨著世界盃開踢，哈蘭德憑藉狂野球風與極具辨識度的魅力，在美國人氣飆升，成為超越足球圈的現象級巨星。

魔人降臨美利堅 商業價值與人氣雙料爆發

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈蘭德的影響力早已突破足球賽場，在這次世界盃期間，他在美國的受歡迎程度呈現爆炸性成長。不僅個人專屬球衣銷量在全美各大體育用品店強勢登頂，各大美國本土品牌也爭相捧上大把鈔票尋求合作。他那兼具絕對力量與驚人速度的超人球風，完美契合美國觀眾對於極致體能與個人英雄主義的喜好，讓他的人氣直逼北美四大職業運動的頂級球星。

跨溫層圈粉！多元視角解析「哈蘭德狂熱」

社會大眾對這股瘋狂熱潮充滿驚奇。許多原本對足球冷感的美國Z世代與Alpha世代（2010年至2024年間出生的群體），紛紛被他在社群媒體上展露的直率幽默與霸氣吸引。從好萊塢名人到美國職籃、美式足球的頂尖運動員，都公開表達對他的激賞。從多元的角度來看，哈蘭德已不只是一名傳統意義上的足球員，更是一個能打破文化隔閡的超級球星，他正以一己之力，帶動美國基層社會對足球的新一波狂熱。

國家隊遺憾成過去式 世界盃舞台證明身價

過去幾年，雖然哈蘭德在歐洲頂級職業聯賽進球如麻、屢創恐怖紀錄，但挪威國家隊的整體戰力，一度限制了他在國際大賽的曝光機會。如今他終於踏上2026世界盃這個全球最大的體育舞台，並毫無保留地釋放所有能量。這不僅是他個人生涯的重大里程碑，更是他將影響力版圖正式擴張至北美市場的最關鍵戰役。