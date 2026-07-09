大谷傷後首度進牛棚31球調整　羅伯斯：目前狀況很好

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間9日賽前進行牛棚練投，共投31球，持續為11日對亞利桑那響尾蛇、前半季最後一次先發登板做準備。這也是他日前右手肱二頭肌出現不適後，首次進入牛棚投球。

大谷在牛棚共投31球，過程中有3球出現彈地，也有幾次控球不夠理想，但仍順利完成整個投球訓練，沒有出現任何身體異狀，持續按照既定計畫調整。

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大谷4日對聖地牙哥教士之戰，以二刀流身分出賽時，揮棒後感到右手肱二頭肌不適，因此提前退場，隔天也缺席比賽。

不過傷勢恢復情況良好，7日已恢復傳接球訓練，最遠傳球距離約50公尺，並透過訓練確認手臂狀況，練習期間也多次露出笑容。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨日受訪時表示，「我想他今天也會到外面投球，我從防護員和他本人那裡得到的消息都是，他目前的狀況很好。」

不過羅伯斯也強調，球隊仍會持續觀察大谷的身體狀況，「如果接下來這幾天，他覺得自己的身體沒有恢復到最佳狀態，我們也準備好調整計畫，但就目前來看，我認為不會有任何變動。」

目前大谷仍預計於11日先發對戰響尾蛇，完成明星賽前的最後一次登板。