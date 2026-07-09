山本由伸明星賽是否登板？　羅伯斯：本人想法也重要

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸連續2年入選大聯盟明星賽，不過是否會在明星賽登板仍有變數，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）台灣時間9日賽前表示，將先觀察山本下一場先發後的身體狀況，再與本人討論是否安排他在明星賽登板。

山本入選將於15日在費城舉行的大聯盟明星賽，不過他預計會在12日先發對戰亞利桑那響尾蛇，這也是明星賽前的最後一次登板，因此是否能在明星賽再度站上投手丘，目前仍未確定。

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山本5日對戰聖地牙哥教士後曾表示，「如果賽程安排允許的話，我想投。」但他也坦言，「不過，目前看起來賽程有點尷尬。」

身兼國聯明星隊總教練的羅伯斯則表示，「首先還是要先完成下一場先發，我們也會觀察他之後的身體狀況，而且他本人想怎麼做也很重要。」並未完全排除山本在明星賽登板的可能性。

羅伯斯接著表示，「我們也會評估，這樣的安排對球隊來說是否合理，到時候再一起討論。」

山本去年同樣入選明星賽，不過因明星賽前最後一次先發與明星賽僅相隔1天，因此雖然參加了賽前的紅毯活動，但最終未登板，今年是否能首度在明星賽投球，仍待下一場先發結束後才能拍板定案。