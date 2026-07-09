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披國旗喊「從未失去信念」　阿根廷男慶晉8強數分鐘後遭石砸死

▲阿根廷球迷。（圖／路透）

▲阿根廷球迷。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷昨（8日）凌晨世界盃16強戰上演大逆轉，以3比2擊敗埃及挺進8強，卻在國內引發憾事；布宜諾斯艾利斯當日爆發球迷衝突，一名46歲男子德保利（Franco Depauli）在慶祝活動中遭石塊擊中頭部，送醫後宣告不治。

根據阿根廷《民族報》報導，事件發生在Libertad與25 de Mayo交叉口，阿根廷隊在對埃及之戰中，從0比2落後完成逆轉，賽後大批球迷從酒吧與各處觀賽地點湧向廣場與街頭慶祝，未料氣氛隨後失控，部分球迷爆發口角與肢體衝突，甚至互相投擲石塊、瓶罐等物品。

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當地媒體InfoCañuelas報導，衝突發生時，德保利走向自己的車輛，準備從後車廂拿取物品，卻在此時遭一塊石頭擊中頭部，當場倒在人行道上失去意識。

社群平台隨後流傳多段現場影片，可見廣場上有人互相揮拳，部分涉事者倒地後仍遭毆打，也有畫面拍到一名年輕男子手中拿著疑似可投擲的物品。

一名分享現場影片的網友無奈表示，「真的永遠沒辦法好好慶祝。」另一段事發前拍攝的影片中，德保利披著阿根廷國旗，仍興奮慶祝國家隊晉級，並說道，「我們從未失去信念。」未料幾分鐘後便遭遇致命攻擊。

德保利受傷後先在現場接受救助，隨後由家人送往距離慶祝聚集地約10個街區的馬澤蒂醫院；不過院方證實，他抵達醫院時已因頭部外傷身亡。

馬澤蒂醫院院長卡皮奧（Hernán Carpio）表示，「我們遵循了所有程序，並嘗試對他進行50分鐘的急救復甦，但沒有反應。」

警方事後調閱市政府監視器畫面，逮捕20歲男子萊布雷羅（Iván Lebrero）；他被指控投擲物品擊中德保利頭部，是造成死者身亡的主要嫌疑人，當地報導指出，萊布雷羅有竊盜前科，本案目前依殺人罪方向偵辦。

除了死亡事件外，布宜諾斯艾利斯市中心同樣出現慶祝失控情況，數千名球迷聚集歡慶阿根廷晉級8強，其中部分人士與警方爆發衝突，造成至少5名警察受傷。

關鍵字： 2026世足、阿根廷、梅西、埃及

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