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「最棒1分11秒！」大谷翔平300轟特別影片曝光　球迷讚：可以一直看下去

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平昨（8日）主場迎戰科羅拉多洛磯之戰，首打席就開轟，敲出生涯MLB第300支全壘打，不僅成為史上首位達成此里程碑的日本球員，也以大聯盟生涯第1102場出賽完成300轟，寫下MLB史上第5快紀錄；MLB官方隨後公開特別紀念影片，將大谷300轟濃縮成1分11秒，立刻引發球迷熱烈迴響。

大谷翔平該役首局面對洛磯先發羅倫森（Michael Lorenzen）鎖定第3球，一棒掃中偏甜伸卡球，將球轟越中外野大牆，形成首局首打席全壘打。

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這發全壘打是大谷翔平連續第2場開轟，也是本季第20轟，更具意義的是，這是他MLB生涯第300轟；大谷以1102場比賽達標，成為大聯盟史上第5快完成300轟的球員，這一擊不只替球隊先馳得點，也讓他再次在MLB紀錄簿上留下名字。

9日MLB官方在社群平台公開大谷翔平300轟特別影片，將他進入大聯盟以來擊出的300支全壘打濃縮成短短1分11秒；影片中包含多支豪邁特大號全壘打，以及生涯各階段具代表性的經典一擊，完整呈現大谷從天使時期到道奇時期的重砲軌跡。

影片曝光後迅速在社群平台掀起討論，大批球迷留言盛讚，「最棒的1分11秒」、「這真的太棒了」、「太震撼了」、「這麼豪華真的可以嗎？」、「可以一直看下去」；MLB官方以短片回顧大谷300轟生涯，也讓球迷再次見證他作為現役最具代表性球星之一的驚人破壞力。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

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