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姆巴佩太狂！訓練秀「腳後跟神仙球」全隊暴動　備戰8強信心爆棚

▲▼姆巴佩Kylian Mbappé。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩訓練狀態火熱。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強戰開打在即，奪冠大熱門法國隊陣營傳出絕佳備戰氣氛！當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）不僅狂轟7球傲視群雄，近日更在訓練中大秀超神「腳後跟射門」，引發全隊狂歡，劍指大力神盃。

訓練場神仙球！全隊嗨喊「姆巴佩」

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法國隊備戰8強對決摩洛哥的關鍵戰役，團隊訓練絲卻毫不見高壓氣氛。根據法國隊官方社群的最新影片，姆巴佩在隊內分組對抗中再度展現極致腳上功夫，接獲隊友傳球後，順勢秀了一記華麗的「腳後跟射門」輕鬆破網。這顆精彩進球瞬間點燃全場氣氛，所有球員立刻衝上前將他團團包圍，全隊圍成一圈齊聲高喊：「姆巴佩、姆巴佩！」短短幾秒的畫面，充分展現了高盧雄雞目前高昂的士氣與無懈可擊的團隊凝聚力。

單屆狂轟7球！「淘汰賽之王」數據超英趕巴

回到世界盃賽場，姆巴佩的表現同樣是神仙等級。本屆美加墨世界盃他5場出賽已狂進7球，進攻火力無人能擋。更驚人的是，在16強戰對巴拉圭踢進致勝12碼後，姆巴佩生涯在世界盃的總進球數已來到19球；其中有11球集中在一戰定生死的高壓「淘汰賽」階段，這項數據甚至直接輾壓巴西、英格蘭等傳統強權同期的全隊總和，讓他「淘汰賽之王」的稱號當之無愧，完全憑藉一己之力撐起球隊勝敗。

贏下「醜陋比賽」　法國無懼摩洛哥來襲

除了華麗的腳法，姆巴佩也在實戰中證明了法國隊的強悍韌性。在16強面對巴拉圭極具破壞性的粗野防守時，他賽後霸氣直言：「對手以為我們會穿著燕尾服來踢球，但如果需要弄髒雙手，我們也懂怎麼踢醜陋足球。」這番言論展現了他對勝利的極致渴望。帶著這股銳不可擋的氣勢，法國隊即將在8強賽迎戰氣勢同樣旺盛的黑馬摩洛哥，姆巴佩能否延續火燙腳感帶領球隊闖入4強，全球球迷都在看。

關鍵字： 2026世足世界盃法國姆巴佩

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