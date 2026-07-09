3度落選到超越中職史上最高簽約金價碼　林睿杰30萬美元簽雙城寫勵志故事

▲林睿杰。（圖／林睿杰社群）



記者胡冠辰／綜合報導

從3度中職選秀落選，到獲得超越中職史上最高簽約金紀錄的旅美價碼，成功大學投手林睿杰寫下勵志篇章；據外媒報導，明尼蘇達雙城已正式簽下台灣右投林睿杰，簽約金為30萬美元，折合新台幣約960萬元，若以中職史上最高簽約金600萬元相比，林睿杰這紙合約價碼已明顯超越中職「600萬天花板」。

林睿杰8月將滿24歲，過去就讀台灣體育運動大學期間曾投入中職選秀，未獲球隊指名，之後就讀成功大學體育健康與休閒研究所，去年再度參加中職新人測試會，當時飆出最快152公里速球，最終仍在選秀會上落選。

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不過林睿杰沒有放棄職棒夢，持續透過運動科學輔助強化身體條件與投球機制，並在成大生物力學實驗室進行研究，分析自身投球動作、尋找突破方式。今年他轉往MLB Draft League尋求機會，球速再度升級，最快飆到158公里，也讓美職球團看見他的潛力。

林睿杰在選秀聯盟合計出賽5場，全部擔任先發，投22局被敲12支安打，失7分、6分責失，防禦率2.45，送出22次三振。

他在首戰先發3局就送出6次三振，面對Carsten Sabathia III時飆出97.4英里、約157公里速球，刷新個人生涯最快球速紀錄，速球最高轉速達2847轉，之後更將最快球速推升至158公里。

林睿杰日前透過個人社群證實簽約消息，感謝雙城隊給予機會，「讓我能夠從這裡出發，繼續朝著夢想前進！」他也感謝一路上幫助他的教練、朋友與經紀人，包括陪他早起練習的人，以及在他最想放棄時給予機會與想法的人。

今年台灣球員旅美潮持續延燒，若算上高中應屆畢業生林珺希、賴謙凡與何樺，林睿杰是今年第4位與美職球隊簽約的台灣選手，也是成功大學首位旅美球員。

從中職3度落選，到獲得30萬美元簽約金、踏進美職體系，林睿杰用球速與運科改造證明，落選不代表終點。