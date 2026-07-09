「根本胡扯」洋基沃爾皮駁拒守二壘傳聞　爆料主播公開道歉：我錯了

▲Anthony Volpe。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）近日捲入「拒絕練習二壘」傳聞，引發外界討論，不過沃爾皮本人與洋基球團皆出面駁斥相關說法，強調傳聞與事實完全不符。

轉述該傳聞的YES Network主播凱（Michael Kay）也已公開道歉，坦言自己查證不足，「我錯了」。

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洋基目前正作客坦帕灣光芒，沃爾皮受訪時表示，週二接到電話、得知外界流傳他曾向球隊表明不願練習二壘時，他「真的完全措手不及」。

沃爾皮明確否認此事，並透露自己本季稍早就曾告訴總教練布恩（Aaron Boone），只要球隊需要，他甚至願意去當捕手。

「這很令人困惑，因為這跟事實完全相反。」沃爾皮說，「從我這邊、從我們的角度來看，這件事已經非常清楚的傳達給布恩和球隊了，我覺得這根本就是胡扯。」

沃爾皮進一步表示，自己不希望被一個從未發生過的敘事定義，「我希望這裡的隊友們，這些和我一起打了三年多球的人，會知道我的人格，知道我真的會做任何事來幫助球隊贏球，真的是任何事。」

「這個敘事，以及它試圖塑造我的形象，讓我覺得自己像是在為一件根本沒有發生過的事辯護。」

這起風波起因於YES Network主播、同時主持ESPN New York廣播節目的凱，在週一節目中表示，他聽說沃爾皮曾告訴球隊：「不，我是游擊手。」該說法隨後引發討論。

凱事後公開收回說法並道歉，「有兩個人告訴我，我也聽到一些傳聞，而我錯了；今天有人打給我說：『那不對。』所以我又進一步打電話查證，他們說不是，他從來沒有拒絕守二壘。」

「因此我收回那個說法，我打算今天或明天某個時候跟他談談並道歉，我對這件事感到很不好受，我不會想把他置於眾矢之的。」