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C羅落淚後首發聲！IG曬戰袍喊「永遠的葡萄牙」　球迷狂猜下一步

▲41歲的人氣球星C羅也將迎接生涯第6度世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅的一舉一動仍引起外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界盃16強以0比1不敵西班牙慘遭淘汰，41歲巨星C羅（Cristiano Ronaldo）當眾落淚。沉澱數日後，他在社群發布身披國家隊戰袍的合照，並寫下「永遠的葡萄牙」，似乎暗示自己尚未準備退出國家隊，讓全球球迷為之沸騰。

狂轟146球！「永遠的葡萄牙」藏玄機

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面對世界盃失利的打擊，C羅打破沉默，在Instagram曬出個人照與全隊大合照。一句簡短的「永遠的葡萄牙（Forever Portugal）」，立刻引爆外界揣測。本屆賽事C羅出賽5場並攻入3球，狀態依然保持不錯，累積為國家隊出賽233場、貢獻146球與46次助攻，持續穩坐葡萄牙隊史出賽王、射手王與助攻王寶座。他曾強調不會衝動做決定，如今的發文似乎宣告傳奇尚未落幕。

挑戰43歲出征？世代交替成熱議焦點

隨著C羅可能續披國家隊戰袍的消息傳出，多數死忠球迷對這位不屈鬥士的執著感到振奮，期待他將目光鎖定在2028年歐洲盃；屆時若順利參賽，他將以43歲的高齡再次挑戰體能極限。不過，也有球評曾指出葡萄牙正處於世代交替的關鍵期，C羅未來的角色定位是否轉為精神領袖，將是國家隊教練團必須面對的全新課題。

史詩級6屆世界盃　獨缺大力神盃成遺憾

回顧C羅的世足生涯，他創下史無前例的「連續6屆世界盃進球」神級紀錄，總計出賽27場打進11球。儘管個人數據亮眼，但生涯獨缺一座大力神盃，無疑是他心中最大的遺憾。目前C羅與沙國聯賽艾納斯（Al Nassr）的合約將於明年夏天到期，在職業生涯與國家隊的雙重十字路口，這位老將的每一步，依然牽動著全世界足壇的敏感神經。

關鍵字： 2026世足世界盃C羅

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