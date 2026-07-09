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埃及教頭輸球暴走！黑歷史遭起底　打人、砸水瓶爭議行徑全翻出

▲埃及主帥哈桑力。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及主帥哈桑。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

埃及在美加墨世界盃16強慘遭阿根廷上演驚天大逆轉！在手握2比0領先大好優勢下，於短短15分鐘內連丟3球，最終落敗。然而，埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）不僅不為自己災難級的換人調度負責，賽後更把矛頭指向裁判，甚至企圖找阿根廷球員幹架，引爆全球輿論強烈撻伐，更有媒體爆出其誇張惡行。

15分鐘狂丟3球　戰犯級調度斷送勝利

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面對強敵阿根廷，埃及在比賽前段表現驚豔，一度取得2比0的絕對優勢。沒想到主帥哈桑卻在此時做出令人匪夷所思的戰術決定：他沒有選擇換上後衛鞏固防線，反而持續派上前鋒球員。這項調度導致埃及後防線承受巨大壓力，阿根廷立刻展開無情反撲，在短短不到15分鐘內連轟3球，直接將勝利從埃及手中硬生生搶走。

賽後失控怪裁判　荒唐行徑惹怒球迷

眼看煮熟的鴨子飛了，哈桑賽後不但沒有檢討自己的戰術失誤，反而將輸球責任全數推給裁判。更誇張的是，他還在場邊情緒失控，企圖與阿根廷球員發生肢體衝突。從社會大眾與各國球迷的關注角度來看，這種「死不認錯」的態度瞬間點燃網路怒火，許多球迷紛紛痛批他的調度根本是拿球隊的勝利開玩笑，認為他才是這場敗仗的唯一戰犯。

外媒起底黑歷史　爭議教頭屢遭禁賽

然而，這並非哈桑首次情緒失控。外媒與社群平台迅速起底了他的黑歷史，直指這位教頭長期以來缺乏情緒控管能力。過去他就有多次將自身錯誤怪罪他人的紀錄，甚至曾因襲擊他人而面臨多次禁賽，更曾因各類違法行為遭到警方傳喚與逮捕。如今在世界盃這個最高殿堂上再度失控，也讓外界對埃及國家隊未來的軍心與發展打上一個大大的問號。

關鍵字： 2026世足世界盃埃及

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