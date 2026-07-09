埃及教頭輸球暴走！黑歷史遭起底　打人、砸水瓶爭議行徑全翻出

▲埃及主帥哈桑。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

埃及在美加墨世界盃16強慘遭阿根廷上演驚天大逆轉！在手握2比0領先大好優勢下，於短短15分鐘內連丟3球，最終落敗。然而，埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）不僅不為自己災難級的換人調度負責，賽後更把矛頭指向裁判，甚至企圖找阿根廷球員幹架，引爆全球輿論強烈撻伐，更有媒體爆出其誇張惡行。

15分鐘狂丟3球 戰犯級調度斷送勝利

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面對強敵阿根廷，埃及在比賽前段表現驚豔，一度取得2比0的絕對優勢。沒想到主帥哈桑卻在此時做出令人匪夷所思的戰術決定：他沒有選擇換上後衛鞏固防線，反而持續派上前鋒球員。這項調度導致埃及後防線承受巨大壓力，阿根廷立刻展開無情反撲，在短短不到15分鐘內連轟3球，直接將勝利從埃及手中硬生生搶走。

???? This Egyptian coach Hossam Hassan is a mentally unstable person. He has a long history of blaming others for his own mistakes instead of taking responsibility for them. He has assaulted various people, leading to multiple bans, and has also been summoned and arrested for… pic.twitter.com/FjvoKJUQ7H — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 8, 2026

賽後失控怪裁判 荒唐行徑惹怒球迷

眼看煮熟的鴨子飛了，哈桑賽後不但沒有檢討自己的戰術失誤，反而將輸球責任全數推給裁判。更誇張的是，他還在場邊情緒失控，企圖與阿根廷球員發生肢體衝突。從社會大眾與各國球迷的關注角度來看，這種「死不認錯」的態度瞬間點燃網路怒火，許多球迷紛紛痛批他的調度根本是拿球隊的勝利開玩笑，認為他才是這場敗仗的唯一戰犯。

外媒起底黑歷史 爭議教頭屢遭禁賽

然而，這並非哈桑首次情緒失控。外媒與社群平台迅速起底了他的黑歷史，直指這位教頭長期以來缺乏情緒控管能力。過去他就有多次將自身錯誤怪罪他人的紀錄，甚至曾因襲擊他人而面臨多次禁賽，更曾因各類違法行為遭到警方傳喚與逮捕。如今在世界盃這個最高殿堂上再度失控，也讓外界對埃及國家隊未來的軍心與發展打上一個大大的問號。