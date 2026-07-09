震撼彈！內馬爾驚傳考慮高掛球鞋　15年森巴戰袍換不回應有肯定

記者林緯平／綜合報導

巴西天王內馬爾（Neymar）在2026世界盃16強遭挪威淘汰後，含淚宣布退出國家隊。外媒進一步披露，長期的場內外壓力讓他面臨嚴重的「心理耗竭」，目前正認真考慮完全退役，震驚全球足壇！他的父親更在社群平台心痛喊話，懇求兒子能繼續踢球。

▲巴西媒體稱內馬爾不排除直接退役。（圖／達志影像／美聯社）

夢碎世界盃！含淚告別15年森巴戰袍

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巴西在2026世界盃16強戰以1比2不敵挪威，寫下賽史最大冷門之一。儘管內馬爾在比賽第99分鐘罰進一記12碼罰球，仍無力回天。賽後他難掩悲痛，癱坐在草皮上落淚，並當場震撼宣布結束長達15年的國家隊生涯。他哽咽表示：「我盡力了，一切在這裡開始，也在這裡結束。」他留下130場出賽、80顆進球的隊史進球王輝煌紀錄，但始終未能捧起大力神盃，成為最大遺憾。

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The Brazilian is feeling mentally exhausted with everything surrounding football and is also disappointed by what he sees as a lack of recognition for his 15 years with Brazil.



Three options are… pic.twitter.com/Y0XaMoKy6E — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 8, 2026

3大劇本曝光 心力交瘁萌生退意

告別國家隊後，內馬爾的職業俱樂部生涯也出現意想不到的轉折。據巴西媒體《UOL Esporte》指出，內馬爾對長期以來的鎂光燈、批評與壓力感到極度疲倦，且不滿為國家隊奉獻15年卻未獲國內輿論應有肯定。

目前他面臨3大抉擇：第一是履行合約，回到母隊桑托斯（Santos）踢完今年；第二是轉戰一支壓力較小的新球隊；最令人震驚的第三個選項，則是直接高掛球鞋，徹底告別足壇。對此，內馬爾的父親也在社群發文溫情喊話：「身為父親的請求，拜託你繼續踢球，重新找回足球的快樂。」

傷病與掌聲的拉扯！巨星的沉重代價

內馬爾的困境也引發了社會大眾與足壇對於「巨星壓力」的討論。回顧他從巴甲天才少年到揚名歐洲，近年卻不斷遭遇十字韌帶等毀滅性大傷，為了備戰本屆世界盃，他甚至提前在年初與桑托斯續約至2026年底。一部分球迷痛批他未能帶領巴西重返榮耀；但也有許多支持者認為，大眾對他的要求過於苛刻，忽略了他滿身傷痕仍為國出征的貢獻。無論內馬爾最終的決定為何，這位森巴軍團傳奇10號的下一步，都將持續牽動全球球迷的心。