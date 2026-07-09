哈蘭德開啟世界盃「地獄模式」！　對手平均戰力高居本屆第一

▲哈蘭德會是挪威能夠走多遠的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃8強全數出爐！挪威在16強賽靠著「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，以2比1爆冷擊退奪冠大熱門巴西。然而權威數據網站《Opta》直指，挪威正走在世界盃史上最地獄的晉級之路上，接下來8強還要強碰英格蘭。

哈蘭德2球氣走巴西 數據認證地獄級賽程

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挪威在16強扳倒「森巴軍團」震驚全球球迷，哈蘭德獨進兩球展現頂級巨星價值。但根據《Opta》超級電腦的最新「戰力評級」，挪威至今遭遇的對手平均數值高達80.1，堪稱本屆最慘烈的「天堂路」。對比第二名的摩洛哥（74.7）、第三名西班牙（74.6）及第四名法國（73.9），挪威的晉級難度不僅在數據上徹底霸榜，也引發外界對賽程強度與晉級含金量的熱烈討論。

8強強碰英格蘭 奪冠機率領先「無冠國」

挺過地獄考驗的挪威，未來的挑戰更加嚴峻。8強賽將正面迎戰陣容豪華的英格蘭，《Opta》預測挪威過關的機率為37.7%。即便如此，在所有「未曾奪過世界盃冠軍」的國家中，挪威以6.6%的奪冠機率高居第一。若能順利擊退英格蘭，準決賽等著他們的可能是阿根廷或瑞士；即使殺入決賽，也將面臨法國、西班牙或比利時等歐洲強權。

黑馬突圍掀話題 球迷聚焦「以下克上」戲碼

回顧本屆挪威的驚奇之旅，小組賽出線後，先在32強以2比1力退象牙海岸，接著斬落南美霸主巴西。除了挪威，摩洛哥同樣處於艱難的賽程中，接下來將與奪冠熱門法國展開死鬥。這股由黑馬掀起的「以下克上」風潮，正為本屆世界盃注入截然不同的多元觀賽視角，全球球迷也正屏息以待，看挪威能否一路過關斬將，寫下現代足球史上的最大奇蹟。