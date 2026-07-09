C羅心碎返國不見球迷！「全身黑」直奔私人飛機　葡國足協釀換血

▲C羅返回葡萄牙後，直接搭上私人飛機離開。（圖／翻攝自X／n e e d y）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙在美加墨世界盃16強以0比1不敵西班牙慘遭淘汰，41歲隊長C羅（Cristiano Ronaldo）結束賽程隨隊返回葡萄牙後難掩心碎，並未出面與等候的球迷見面，而是轉搭私人飛機悄然離去，宣告世界盃之旅黯然落幕。

41歲老將心碎閃退 停機坪直奔私人專機

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做為葡萄牙球迷最引頸期盼的傳奇球星，C羅返國後的動向備受大眾關注。然而根據葡媒捕捉到的畫面，C羅走下機場接駁巴士、與工作人員簡單握手後，便頭也不回地登上了專屬私人飛機匆匆離去。對於這位41歲老將而言，止步16強的打擊顯然過於沉重，讓他選擇避開群眾目光，獨自展開休假。

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Cristiano Ronaldo went straight to his private jet upon arriving in Lisbon this morning. ✈️????????pic.twitter.com/vdyeYW9f9I — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 8, 2026

B費強顏歡笑致意 主帥告別戰落幕

相較於C羅的低調閃退，同屬國家隊核心的B費（Bruno Fernandes）、費雷拉（Vítor Ferreira）等人儘管臉上寫滿失落，仍勉強擠出笑容，走出機場與接機的死忠球迷打招呼並駐足合影。此外，已宣布合約到期離任的主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez），也受到群眾熱烈歡迎並收下祝福；另有9名球員則選擇直接留在美國，未隨大部隊返國。

葡萄牙足協坦言戰績低迷 預告本週確立新主帥

面對本屆世界盃的挫敗，葡萄牙足協主席普羅恩薩（Pedro Proença）坦言球隊表現「遠低於預期」，更強調如此早早出局，完全配不上由C羅領銜的豪華陣容實力。隨著馬丁尼茲卸下兵符，葡萄牙國家隊即將迎來大換血，足協預計在本週內火速敲定新任主帥人選，重塑球隊的競爭文化與雄心。