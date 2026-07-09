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遭阿根廷逆轉又怒轟FIFA！　埃及足協仍宣布續約主帥至2030年

▲▼埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及主帥哈桑力挺自家球員努力遭到抹殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃16強淘汰賽驚爆黑哨爭議！埃及在手握2比0領先的大好形勢下，卻在比賽後段短短13分鐘內連掉3球，最終以2比3慘遭衛冕軍阿根廷逆轉淘汰。賽後埃及足協發出嚴正聲明，痛批裁判判決極具偏向性，甚至質疑VAR選擇性執法，主帥哈桑更怒轟「FIFA只想保梅西」，讓這場逆轉秀蒙上巨大陰影。

13分鐘連掉3球！絕殺球遭質疑「帶牌犯規」

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本場比賽埃及原本踢得風生水起，直到下半場第67分鐘還保有2顆球優勢。不料從第79分鐘開始，阿根廷展開瘋狂反撲，並在傷停補時第92分鐘，由效力切爾西的費南德茲（Enzo Fernández）攻入致勝絕殺球。然而埃及球員憤怒指出，在絕殺球進球前，阿根廷的麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）與阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）都有明顯犯規嫌疑，但裁判卻完全拒絕啟用VAR檢視，反而向抗議的埃及球員狂掏黃紅卡，引發全場譁然。

埃及主帥怒轟陰謀論：FIFA就是要保梅西

這場爭議判決不僅讓埃及球迷心碎，埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）賽後更是徹底失控，直接在媒體面前揭開陰謀論：「我們今天遭受了極其不公的對待。原因很簡單，或許國際足總（FIFA）就是想把世界冠軍留在場上，他們希望看到梅西繼續留在爭冠行列。」這番大膽言論瞬間引爆全球體育輿論。

雖敗猶榮！埃及足協硬氣力挺主帥續約至2030

事實上，埃及本次世界盃一路過關斬將殺入16強，已追平國家隊歷史最佳紀錄。雖然因爭議判決遭到阿根廷淘汰，但埃及足協（EFA）並未因此苛責球隊，除了發函FIFA抗議要求公平性外，也隨即宣布與總教練哈桑延長合約，當地媒體透露新合約將一路簽到2030年世界盃，用最實質的行動向外界展示力挺主帥、捍衛國家隊尊嚴的決心。

關鍵字： 2026世足世界盃埃及

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