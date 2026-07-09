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快訊／韋蘭德宣布季後退休！21年傳奇生涯畫下句點

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎43歲傳奇右投韋蘭德（Justin Verlander）台灣時間9日凌晨宣布，將在2026年球季結束後退休，正式為21年大聯盟生涯畫下句點。他同時獲大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）遴選為今年明星賽「Legend Pick（傳奇遴選）」成員，第10度入選明星賽。

韋蘭德目前因臀部及腿後肌傷勢列入60天傷兵名單，將與費城人重砲哈波（Bryce Harper）一同以「Legend Pick」身分出席下週在費城舉行的明星賽。他是老虎隊史第2位獲此殊榮的球員，前隊友卡布雷拉（Miguel Cabrera）曾於2022年獲選，並在隔年退休。

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韋蘭德透過社群媒體發表聲明表示，「我從來不想因為某個里程碑、一個數字，或日曆上的某一天退休。我希望是棒球告訴我，什麼時候該離開。過去幾個月，我意識到那個時刻到了。」

他表示，自己仍會全力投入本季剩餘賽事，「我會把我所擁有的一切都奉獻給球隊，但我已經決定，這將是我最後一個球季。能夠在一切開始的地方，也就是底特律老虎，結束職業生涯，再適合不過。」

韋蘭德於2004年以選秀榜眼加盟老虎，2006年奪下美聯新人王，並率隊闖進世界大賽。2011年更以24勝、防禦率2.40、250次三振的成績，同時拿下美聯賽揚獎與年度MVP，成為隊史代表性王牌。

▲▼韋蘭德（Justin Verlander）同場達成生涯3000K、單季300K 。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋蘭德（Justin Verlander）同場達成生涯3000K、單季300K 。（圖／達志影像／美聯社）

2017年交易截止日前，老虎將韋蘭德送往太空人，他隨隊奪下2017、2022年世界大賽冠軍，其中2017年更獲選美聯冠軍賽MVP。

韋蘭德生涯累計266勝、3554次三振，三度榮獲賽揚獎，9度單季至少200次三振，12個球季投滿200局以上。他是大聯盟史上僅6位投出3場無安打比賽的投手之一，生涯WAR（Baseball Reference版本）達82.3，在現代棒球投手中名列前茅。

今年2月，韋蘭德與老虎簽下一年合約重返底特律，希望協助球隊挑戰世界大賽，不過開季後僅出賽1場，便因左臀發炎進入傷兵名單，之後復健期間又拉傷左腿後肌，至今仍未重返大聯盟。

幾週前談到未來時，韋蘭德曾表示，「你們認識我夠久了，我不是會放棄的人。我承諾老虎這個球季，就會盡全力完成它。球季結束後，我會再思考接下來的事。」

他也提到，家人如今都陪伴在身邊，「我的兒子快滿1歲，女兒7歲，生活中有很多事情正在吸引我離開棒球。但我一直說，希望自己能投到投不動為止。我不知道現在是不是已經到了那個時候，希望還沒有。」

如今，韋蘭德正式宣布退休決定，將展開生涯最後一段告別旅程。若能順利克服傷勢，他仍有機會在本季再次登板，為21年大聯盟生涯畫下句點。

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關鍵字： 韋蘭德底特律老虎明星賽大聯盟退休

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