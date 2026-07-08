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梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

▲▼維德角門將沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／路透）

▲沃齊尼亞傳出將加盟邁阿密國際聯手球王梅西。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃最動人的「大叔傳奇」，可能即將在美國邁阿密寫下全新篇章！在世界盃賽場一戰成名，率領非洲勁旅維德角踢出驚奇之旅的40歲門將沃齊尼亞（Vozinha），傳出即將加盟由貝克漢（David Beckham）掌舵、球王梅西（Lionel Messi）領軍的MLS邁阿密國際。這對不老傳奇的夢幻聯手，已引發全球足壇高度關注。

根據西班牙《馬卡報》與葡萄牙《紀錄報》報導，目前身為自由球員的沃齊尼亞，在結束與葡超球隊查維斯的合約後，憑藉世界盃期間「神級」的守門表現，已正式獲得邁阿密國際青睞並啟動加盟談判。據悉，除了邁阿密國際外，數支巴西勁旅也對這位老當益壯的守護神展現濃厚興趣。

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現年40歲的沃齊尼亞，在2026年FIFA世界盃賽場寫下無數驚奇。身為維德角國家隊的靈魂人物，他在小組賽對陣強敵西班牙時，單場狂送7次關鍵撲救力保不失分，最終獲選單場最佳球員，更率隊逼平烏拉圭與沙烏地阿拉伯，成功從死亡之組突圍。

進入32強淘汰賽面對衛冕軍阿根廷，沃齊尼亞更是展現「一夫當關」氣勢，全場狂掃8次高水準撲救，幾乎憑一己之力將梅西領軍的藍白軍團逼入絕境。儘管維德角最終在延長賽因烏龍球以2比3惜敗，但沃齊尼亞整屆賽事累積18次撲救的瘋狂表現，早已感動全球無數球迷。

邁阿密國際高層認為，沃齊尼亞豐富的賽場經驗與卓越的領袖氣質，將能為球隊後防注入強心針。若談判順利，這位在世界盃讓梅西吃足苦頭的門神，新賽季將從對手變隊友，正式披上邁阿密粉紅戰袍，與梅西、蘇亞雷斯等傳奇球星攜手奮戰，續寫他的不老傳奇故事。

值得一提的是，世界盃開踢前，IG社群人數僅有5萬人追蹤的沃齊尼亞，目前一路「漲粉」，至今IG追蹤人數已經突破2800萬人，成為本屆世足賽場最不可思議的勵志故事與傳奇。

▲ 梅西賽後向沃齊尼亞致意，兩人互動成為焦點。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃齊尼亞可能成為梅西隊友。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足維德角沃齊尼亞梅西邁阿密國際世界盃

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