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梅西想勸架竟遭埃及教練怒飆Fk you　還比手勢嗆「比賽被偷」

記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強賽，阿根廷驚天逆轉以3比2擊敗埃及挺進8強。不過比賽結束後，場邊風波持續延燒，除了埃及足協正式向國際足總（FIFA）提出申訴外，社群平台更流傳一段未在電視轉播中完整曝光的畫面：梅西（Lionel Messi）試圖安撫情緒激動的埃及教練，卻疑似遭埃及助理教練當面爆粗口。

影片顯示，比賽結束後雙方人員仍圍繞裁判抗議，梅西主動走向埃及教練團，希望緩和現場氣氛。不過，埃及助理教練I.哈桑（Ibrahim Hassan）情緒依舊相當激動，疑似一邊做出「比賽被偷走」的手勢，一邊朝梅西連續怒喊「F**k you」，畫面曝光後迅速在社群媒體瘋傳，引發熱議。

這場比賽尾聲充滿爭議。埃及原本握有2比0領先優勢，第58分鐘齊科（Mostafa Zico）一度再度破門，但經VAR檢視後，認定阿提亞（Marwan Attia）進攻前先對阿根廷後衛馬丁尼茲（Lisandro Martinez）犯規，進球遭取消。阿根廷最後連進3球完成逆轉，成功晉級8強。

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補時階段，埃及全隊情緒徹底失控，不斷向裁判抗議，包括門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）、中場法特希（Hamdy Fathy）及總教練H.哈桑（Hossam Hassan）都吞下黃牌，助理教練薩阿凡（Saafan El-Sagheer）則因兩黃換一紅遭驅逐出場，場面十分混亂。

賽後，埃及足協正式向FIFA提出申訴，要求全面調查法國籍裁判勒特希耶（Francois Letexier）及整個裁判團隊。埃及足協認為，本場比賽出現「極其嚴重的執法錯誤」與「雙重標準」，包括取消的進球以及數次關鍵判決，都直接影響比賽結果，因此要求FIFA展開調查。

若證實裁判執法存在歧視性且影響比賽公平性，應取消整個裁判團隊繼續執法本屆世界盃的資格。

▲梅西賽後試圖安撫埃及教練團，相關畫面在社群平台引發熱議。（圖／截自X）

▲梅西賽後試圖安撫埃及教練團，相關畫面在社群平台引發熱議。（圖／截自X）

關鍵字： 世界盃阿根廷埃及梅西足球爭議

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