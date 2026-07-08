岳政華雙安3打點MVP　兄弟7比5擊敗統一獅

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟8日對戰統一7-ELEVEn獅，兩隊上演拉鋸戰，兄弟4局上靠岳政華2分打點二壘安打等攻勢單局攻下4分，雖一度遭獅隊逆轉，但7局上張仁瑋三壘安打追平，張士綸高飛犧牲打超前，8局上再由岳政華高飛犧牲打追加保險分，終場兄弟以7比5擊敗統一獅。

兄弟4局上展開攻勢，王威晨擊出三壘安打，陳俊秀滾地球造成野選，雖王威晨在本壘前遭觸殺，但岳東華安打串聯，宋晟睿二壘安打先馳得點，岳政華再補上右外野二壘安打，一棒送回2分，江坤宇隨後二壘安打再添1分，兄弟單局灌進4分。

獅隊4局下立刻反攻，蘇智傑、潘傑楷連續安打，王翾祐二壘安打追回1分，朱迦恩再敲2分打點安打，追成3比4。6局下統一再靠蘇智傑、潘傑楷安打攻勢，朱迦恩補上2分打點安打，一度以5比4超前。

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兄弟7局上再度要回領先，高宇杰安打上壘後，江坤宇犧牲短打推進，張仁瑋敲出右外野三壘安打追平比數，張士綸接著擊出中外野高飛犧牲打，送回超前分。8局上兄弟再靠陳俊秀安打、岳東華犧牲短打野選與宋晟睿推進，岳政華高飛犧牲打追加1分，將比分拉開至7比5。

兄弟先發羅戈主投6局，被敲8支安打，失5分，送出3次三振，靠隊友火力支援收下勝投，岳政華雙安包辦3打點，獲選單場MVP。蔡齊哲、呂彥青接力守成，李振昌9局登板關門成功。統一全場敲出11支安打，朱迦恩單場2安4打點、王翾祐3安1打點，仍無緣逆轉。





▲岳政華 。（圖／中信兄弟提供）