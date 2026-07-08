林安可代打上壘後退場　西武延長10局遭樂天攻破

▲林安可 。（圖／西武獅IG）

記者楊舒帆／綜合報導

西武獅8日在那霸與樂天金鷲交手，前一戰敲出關鍵安打的台灣好手林安可，此役未在先發名單中，直到7局下才替補登場代打。他擊出的飛球造成樂天左外野手失誤，成功站上二壘，不過西武延長10局失守，最終以2比5落敗。

林安可前一戰擔任先發指定打擊，4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，不僅是自5月初以來再度單場雙安，也是重返一軍後首度找回手感。不過此戰面對樂天41歲右投岸孝之先發，西武調整打線，由右打外崎修汰擔任指定打擊，林安可則留在板凳待命。

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林安可在7局下1出局時獲得代打機會，面對樂天後援右投九谷瑠，擊出左外野飛球，樂天左外野手Walters璃海Jumil接球發生失誤，讓林安可趁機上到二壘，隨後由代跑接替退場。此役官方紀錄為1打數無安打，賽後打擊率降至1成97。

西武首局靠渡部聖彌適時安打先馳得點，8局下再靠內文（Tyler Nevin）高飛犧牲打追成2比2平手。不過延長10局，第4任投手篠原響遭武藤敦貴擊出超前二壘安打，接著又被黑川史陽敲安、投出押出保送，單局失掉3分，西武最終以2比5不敵樂天，無緣收下7月首次連勝。

西武此戰落敗後，與太平洋聯盟第3名日本火腿的勝差歸零，10日起將前往北海道，在ES CON FIELD與日本火腿展開3連戰。