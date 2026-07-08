陳克羿雪恥富邦！揭無失分關鍵　曾豪駒不急評價新洋砲

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿先發投手陳克羿8日對富邦悍將繳出6.1局無失分好投奪勝。總教練曾豪駒賽後稱讚他整體壓制力出色，用球相當精簡，而陳克羿則透露，最大的改變來自配球策略，以及捕手的協助。

陳克羿此役主投6.1局，用87球僅被敲2支安打，送出6次三振，另有1次四壞、1次觸身球，沒有失分，奪本季第2勝。曾豪駒表示，「今天的狀況非常好，都可以先搶到好球數，整體壓制力也不錯，用球數算蠻節省的，所以才能把續航力拉到第七局。」

曾豪駒也提到，第7局雖然出現狀況，但接替登板的蘇俊璋成功化解危機，「那一局其實是非常關鍵的一局。」

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▲陳克羿 。（圖／樂天桃猿提供）

本季5度對戰富邦已有4場，陳克羿笑說，自己幾乎每個禮拜都在準備對富邦，「有注意到啊，感覺每個禮拜都在準備要對富邦。上一場投不好，今天就很想要投回來。」

此役成功回穩，陳克羿認為最大差別在於配球，「跟上一場比起來，今天配球改變滿多的，他們比較沒有辦法一直鎖定同一種球路攻擊。」

他進一步表示，前役就是因為同一種球路一直被攻擊，因此這場特別做出調整，「捕手也給我滿多意見，所以我覺得今天狀況不錯，主要就是配球的關係。」

此役與捕手嚴宏鈞久違搭檔，陳克羿直言默契依舊，「雖然很久沒跟他配了，但他每一局下來都會跟我討論這一局的狀況，分享要怎麼攻擊打者，所以因為配球上的幫助，讓我今天投起來很順利。」

另外，樂天新洋砲道威聖迎來中職初登場，此役3打數無安打，靠一次觸身球保送上壘，曾豪駒認為，目前仍需要時間適應，「還在適應當中，不急著去評價他，我覺得還需要一點時間。」

至於面對悍將先發威戈神傷後一軍首戰表現，曾豪駒給予肯定，「他的確投得很好，我們掌握起來比較吃力，不過等他退場之後，後半段有出現機會，我們也有把握住進攻。」

▲道威聖 。（圖／樂天桃猿提供）