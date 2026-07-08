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朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿8日對富邦悍將之戰，9局下守護神朱承洋在一壘補位時與跑者相撞，右腳翻船，當場倒地不起，最終由擔架抬離球場，引發全隊擔憂。總教練曾豪駒賽後表示，目前仍需等待防護員進一步檢查，初步判斷是在補位時造成打滑、扭到，現階段先以冰敷處理。

驚險一幕發生在9局下兩出局，林澤彬擊出一壘方向滾地球，朱承洋補位接球後衝向一壘，與全力衝刺的跑者發生碰撞。第一時間裁判判定打者出局，悍將提出挑戰後仍維持原判，但朱承洋當場痛苦倒地，遲遲無法起身，最終在防護員協助下由擔架抬離球場。

賽後談到朱承洋傷勢，曾豪駒坦言，目前還無法確認詳細情況。他表示，初步研判並非碰撞造成，而是在補位時腳步沒有踩穩，「應該是腳打滑、沒踩穩，稍微有點扭到。」經確認受傷部位為右腳。

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曾豪駒表示，目前已交由防護員持續評估，「等防護員那邊看完之後再說，會持續觀察。」球團初步回報，朱承洋先接受冰敷治療，後續仍待進一步檢查確認傷勢。

樂天先發投手陳克羿賽後也相當關心隊友傷勢，看到朱承洋倒地後神情緊張，盼隊友傷勢無大礙。他坦言，看到朱承洋倒地退場時，全隊都相當緊張，「小朱也是我們很重要的戰力，如果他受傷的話，對我們來說損失滿大的，希望他沒事。」

▲▼朱承洋 。（圖／截自CPBL.TV）

▲朱承洋右腳翻船倒地不起             。（圖／截自CPBL.TV）

關鍵字： 樂天桃猿朱承洋棒球傷勢CPBL賽事新聞中職影音

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