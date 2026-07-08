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台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

▲台新新光金控「運動培力計畫」啟動，羅嘉翎、雷蒙恩領銜出擊。（圖／台新育樂提供）

▲台新新光金控「運動培力計畫」啟動，羅嘉翎、雷蒙恩領銜出擊。（圖／台新育樂提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣體壇迎來重量級強心針！台新新光金控今（8）日正式宣布啟動「運動培力計畫」，展現整合集團資源、深耕體育發展的強大決心。此次計畫不僅延續對高爾夫、空手道及籃球的支持，更強勢跨足霹靂舞、跆拳道及電競三大領域。今日啟動儀式現場星光熠熠，「跆拳道甜心」羅嘉翎、台新戰神選秀狀元雷蒙恩等6位頂尖好手齊聚，展現劍指亞運奪金的強大氣勢。

整合資源當最強後盾　版圖擴張霹靂舞、電競入列

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台新新光金控今日由總經理林維俊領軍，率領台新銀行總經理林淑真、私人銀行執行長林尚愷及新光人壽總經理黃敏義等高層共同出席。林維俊在儀式中親自將旗幟授予選手，象徵集團將成為運動員征戰國際賽場的最強後盾。

林維俊強調，「企業支持體育不只是贊助競技，更重要的是建立長期的『人才培育機制』。我們要建構從支持選手到推廣全民運動的完整藍圖，為台灣邁向健康永續的未來盡一份心力。」

「跆拳道甜心」羅嘉翎領軍　亞運奪牌激勵金超霸氣

今日記者會現場，受贊助選手身著正式賽服亮相，展現多元運動項目的活力。陣容包括：

高爾夫球： 錢珮芸
空手道： 辜翠萍
職籃： 臺北台新戰神 雷蒙恩
跆拳道： 羅嘉翎（新增支持）
霹靂舞： 許馥雅（新增支持）
電競： DCG戰隊 劉祥（新增支持）

▲台新新光金控「運動培力計畫」啟動，羅嘉翎、雷蒙恩領銜出擊。（圖／台新育樂提供）

為了激勵選手在今年的亞運會再創佳績，林維俊更當場加碼宣布「具體獎勵」：只要台新新光金控支持的選手取得亞運參賽資格，將獲贈嘉勉金；若能在賽事中順利奪牌，更將頒發優渥的奪牌獎金，以實質行動鼓勵國手突破自我、為國爭光。

小小培力營向下扎根　國手化身教練走入偏鄉

除了頂尖競技層面的支持，「運動培力計畫」更將觸角延伸至基層，推出「小小培力營」。計畫涵蓋足球、籃球、空手道及電競等項目，由受贊助的職業選手親自擔任指導教練，與孩童分享逐夢歷程。

台新新光金控表示，未來選手們也將深入偏鄉校園推廣運動，希望將體育帶來的勇氣與快樂傳遞給更多孩子，讓運動精神在台灣各個角落向下扎根，培育出更多未來的台灣之光。

▲台新新光金控「運動培力計畫」啟動，羅嘉翎、雷蒙恩領銜出擊。（圖／台新育樂提供）

關鍵字： 羅嘉翎雷蒙恩錢珮芸辜翠萍許馥雅劉祥

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