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陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

▲陳克羿 。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳克羿 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿8日作客富邦悍將上演投手大戰，新加盟洋砲道威聖（Ronnie Dawson）迎來中職初登場，雖然未能敲出首安，但先發投手陳克羿繳出6.1局無失分好投，率隊以1比0完封悍將，收下下半季3連勝，持續穩居龍頭；悍將則苦吞4連敗，暫居下半季墊底。

樂天此役安排道威聖擔任先發左外野手、第3棒，首打席遭觸身球保送，其餘3個打席分別擊出游擊飛球、吞下三振及左外野飛球遭接殺，全場3打數無安打。

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悍將先發洋投威戈神傷後一軍首戰，主投6局僅被敲2支安打，送出8次三振、無失分，讓桃猿打線前6局毫無斬獲。

猿隊先發陳克羿同樣表現出色，前6局僅被敲2支安打，另有1次四壞、1次觸身球，送出6次三振，沒有失分，與威戈神形成精彩的投手對決。

威戈神投完6局退場後，李建勳7局接替登板，先保送林智平，林子偉犧牲短打將跑者送上二壘，劉子杰再以滾地球推進至三壘。兩出局後，梁家榮打擊時，李建勳發生暴投，林智平把握機會奔回本壘，攻下全場唯一1分。

陳克羿7局續投卻先後觸身球保送張育成、四壞保送王苡丞，形成一出局一、二壘危機。猿隊隨即啟動牛棚，蘇俊璋接手，順利守住危機。

9局下，樂天推出朱承洋關門，並由林政華接替道威聖守中外野、陳晨威移防左外野。朱承洋先被孔念恩敲出中外野安打，接著讓張育成擊出左外野飛球出局，范國宸打席一度揮棒脫手，球棒飛向看台，所幸未造成意外，最終仍選到四壞保送。

悍將形成一出局一、二壘有人，保有追平機會，下一棒王苡丞外野飛球出局，跑者推進至三壘，林澤彬擊出滾地球，一壘手趨前處理，朱承洋補位接球後直奔一壘，與全力衝刺的跑者發生碰撞，場上第一時間判定打者出局，但朱承洋左腳受傷，當場倒地不起。悍將提出挑戰後，裁判檢視重播仍維持原判。

陳克羿最終主投6.1局，用87球，被敲2支安打，送出6次三振，另有1次四壞、1次觸身球，無失分，收下本季第2勝。

▲威戈神 。（圖／樂天桃猿提供）

▲威戈神 。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 樂天桃猿富邦悍將中職道威聖陳克羿

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