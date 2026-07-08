買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

記者王真魚／綜合報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日在土耳其安卡拉出席北約峰會時，意外把話題帶到世界盃，當面向挪威「借將」，笑稱希望挪威能把超級球星哈蘭德（Erling Haaland）借給加拿大，為下一屆世界盃助陣，不過挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）直接婉拒，「他是非賣品！」
卡尼與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）、德國總理默茨（Friedrich Merz）會面時，談到加拿大與挪威因最新潛艦合作計畫，進一步深化雙邊合作。
他隨後開玩笑表示，既然兩國能共享軍事人員，或許挪威也能把哈蘭德借給加拿大，幫忙踢下一屆世界盃。
這番話引來現場一陣笑聲。斯托爾隨後笑著做出維京人划船手勢，並幽默回應，「他，不賣！」
有趣互動發生之際，挪威正在本屆世界盃寫下驚奇之旅，16強戰淘汰巴西後成功挺進8強，接下來將與英格蘭爭奪4強門票。
加拿大則是本屆世界盃共同主辦國之一，雖然已遭淘汰，仍寫下隊史多項里程碑，包括首度在世界盃拿下積分、首場勝利，以及首度在淘汰賽贏球，對加拿大足球而言仍是重要一步。
▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）
Can Erling Haaland be shared? At a meeting in Ankara, Türkiye, Canadian PM Mark Carney jokingly suggested to Norwegian PM Jonas Gahr Store that "interoperability" means that the Norwegian soccer star can be shared in the next World Cup. "He's not for sale," Store replied. pic.twitter.com/WNyTwk6yj6— Global Times (@globaltimesnews) July 8, 2026
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