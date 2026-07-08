買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

記者王真魚／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日在土耳其安卡拉出席北約峰會時，意外把話題帶到世界盃，當面向挪威「借將」，笑稱希望挪威能把超級球星哈蘭德（Erling Haaland）借給加拿大，為下一屆世界盃助陣，不過挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）直接婉拒，「他是非賣品！」

卡尼與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）、德國總理默茨（Friedrich Merz）會面時，談到加拿大與挪威因最新潛艦合作計畫，進一步深化雙邊合作。

他隨後開玩笑表示，既然兩國能共享軍事人員，或許挪威也能把哈蘭德借給加拿大，幫忙踢下一屆世界盃。

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這番話引來現場一陣笑聲。斯托爾隨後笑著做出維京人划船手勢，並幽默回應，「他，不賣！」

有趣互動發生之際，挪威正在本屆世界盃寫下驚奇之旅，16強戰淘汰巴西後成功挺進8強，接下來將與英格蘭爭奪4強門票。

加拿大則是本屆世界盃共同主辦國之一，雖然已遭淘汰，仍寫下隊史多項里程碑，包括首度在世界盃拿下積分、首場勝利，以及首度在淘汰賽贏球，對加拿大足球而言仍是重要一步。





▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）