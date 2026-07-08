謝淑薇化身「斜槓女股神」　曬千萬獲利霸氣挺台灣體育

▲台灣網球女雙一姐謝淑薇因為投資成績亮眼引發球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇再度震撼全網！不僅在賽場上以神乎其技的球風威震八方，謝淑薇私下的理財眼光同樣精準。近日她在社群平台大方曬出投資成績單，總損益竟高達驚人的1021萬7580元。謝淑薇透露，自己研究投資一段時間後，一年正報酬突破千萬，更曾將投資盈餘拿來支持台灣跑步賽事，霸氣表示，「我是自己最強大的靠山！」

謝淑薇近日在臉書發文分享自己的「理財之道」，畫面中顯眼的千萬獲利截圖瞬間引發熱議。她透露，自己研究投資已有一陣子，在獲得千萬正報酬後，剛好遇到台灣某項跑步賽事因經費問題面臨取消危機，她二話不說決定用投資盈餘提供支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「當時希望能讓賽事留在台灣，也讓台灣年輕人有更多國際賽可以參與、變得更強大。」謝淑薇感性寫道，「我選擇做好我自己能做的，支持覺得應該支持的。」這番暖舉讓大批球迷激讚，直呼她不只是球場上的台灣之光，更是理財界的「斜槓女股神」，紛紛留言表示「這理財跟球技一樣鬼神」、「退休後第二專長已解鎖」。

不過，這篇貼文也意外觸動了敏感的政治神經。謝淑薇在文中直言，有朋友說她是「深藍」，但她自認對政治完全無感，「深藍還是深綠都沒差，我都搞不清楚哪個黨是哪個黨，從小對政治沒興趣。」她更笑稱，與其聊政治，不如多聊投資、美食、小動物和遊戲。

謝淑薇還幽默提到，已故的父親是忠實「韓粉」，當時她甚至還問父親，「韓國瑜不是搞笑藝人嗎？」她強調，尊重每個人的政治立場，認為關心政治讓長輩有事做也是好事，「不要把錢拿去再被人騙光了就好。」她也呼籲，好的政治人物不分政黨，應該支持所有讓台灣更美好的人。

儘管謝淑薇本意是分享投資與體育情懷，但留言區仍意外掀起「藍綠論戰」。有網友力挺她「運動歸運動」，認為她用實力成為自己的靠山非常勵志；但也有另一派聲音認為，體育資源與政治決策息息相關，身為頂尖運動員難以完全置身事外。原本單純的投資分享貼文，意外演變成政黨立場的辯論場，也再次展現了謝淑薇身為「網壇流量女王」的超高話題性。