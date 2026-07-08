從百米高空到投手丘！「塔吊哥」圓夢為統一獅開球





▲「塔吊哥」鄭忠祥受邀擔任開球嘉賓，完成兒時站上職棒球場的夢想。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

昨日統一7-ELEVEN獅下半季首場亞太主場賽事，以「不敗之獅」之姿擊敗中信兄弟，今天持續在亞太成棒主球場迎戰兄弟。適逢週三，球團推出專屬上班族的「下班歇歇席」，每場近200席座位開賣後即秒殺，並結合上班族主題日，邀請近期爆紅的「塔吊哥」鄭忠祥擔任開球嘉賓，為比賽揭開序幕。

鄭忠祥本名鄭忠祥，綽號「鐵皮」，來自花蓮阿美族，因工作長期定居台南，從小就是統一獅球迷。他從事固定式起重機（塔吊）操作已超過20年，今年4月起在亞太成棒主球場附近建案工作，每天於近百公尺高的塔吊上俯瞰球場，以獨特的「上帝視角」記錄亞太球場日常，並透過社群平台分享球場建設、主題日布置及賽事準備過程，吸引不少球迷關注。

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談到接獲球團邀請開球，鄭忠祥笑說，第一時間還以為是詐騙，「我那時候嚇到，想說怎麼可能，後來確認之後竟然是真的，就覺得很不可思議。」他透露，小時候曾打過約7年棒球，如今能站上職棒球場開球，等於圓了兒時夢想。

鄭忠祥也分享，平時在高空工作時，就能聽見球場內的加油聲，「在上面雖然聽得到應援，但只有自己一個人，會很想走進球場體驗。」直到日前首度進場觀賽，才真正感受到現場氣氛，「真的太震撼了！」

完成開球任務後，鄭忠祥也到亞太球場專屬的「下班歇歇席」欣賞比賽。他表示，「上班一整天之後很累，下班到球場來吶喊、放鬆、支持自己喜歡的球隊，可以釋放壓力，很讚。」

統一獅表示，「下班歇歇席」除可體驗Lions Lounge觀賽空間外，還提供下班小點心及上班族語錄小卡，希望打造屬於上班族的紓壓觀賽體驗。

▲「塔吊哥」鄭忠祥受邀擔任開球嘉賓，完成兒時站上職棒球場的夢想。 。（圖／統一獅提供）