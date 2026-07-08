身經WBC、亞運連戰　林立過來人：代表國家隊是好事





▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿外野手陳晨威入選名古屋亞運中華隊，繼年初經典賽再次肩負國家隊任務。近年大小國際賽幾乎「無役不與」的學長林立深知這樣的辛苦，但他仍認為，只要有能力被徵召，就是一件值得驕傲的事。

林立近年幾乎沒有缺席重要國際賽，從世界棒球12強、經典賽到杭州亞運，都披上中華隊戰袍。他表示，對於陳晨威再次被徵召，第一個念頭還是祝福。

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2023年同樣是年初打完WBC，年底又投入杭州亞運；林立對於國家隊徵召始終抱持正面態度，「代表國家隊是好事，有那個能力，才會被徵召。」

儘管近年頻繁征戰國際賽，身上也累積不少傷勢，但他認為，能夠為國家隊效力，本身就是一種榮耀。

「能夠打中華隊是好事，當然晨威被徵召，對我們影響確實很大。」林立表示，陳晨威目前已是桃猿陣中不可或缺的主力，少了他，球隊戰力勢必受到影響。不過，由於陳晨威仍屬列管球員，他坦言球團只能尊重徵召結果。

他也談到兵役制度，認為若能透過國家隊取得補充兵資格，對球員職涯會有幫助，「還有很多年輕選手需要去當兵，我覺得如果有機會進國家隊、取得資格，也是很好的一件事。」

林立更點名兩位學弟，希望他們未來也有機會披上國家隊戰袍，「像林子崴、林政華，表現都不錯，也都是接下來要當兵的年紀。」他表示，自己的想法是不希望球員正值職業生涯發展階段，卻因需要服兵役中斷節奏，「等到真的要下場拚的時候，突然去四個月，影響會很大。」

不過，他也強調，最終徵召名單仍應尊重教練團決定，「他們想徵召誰，就尊重，沒辦法改變。」





▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）