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梅西8球領跑金靴獎！　力抗姆巴佩、哈蘭德還要挑戰「方丹障礙」

▲▼姆巴佩、哈蘭德、梅西。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲本屆世界盃「金靴獎」3大領跑球星姆巴佩、哈蘭德、梅西。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽進入最後高潮！隨著8強名單全數出爐，不僅象徵最高榮譽的「大力神盃」爭奪進入白熱化，象徵個人進球王座的「金靴獎」之爭，更是上演史詩級的四巨頭正面對決。目前由阿根廷39歲傳奇球星梅西（Lionel Messi）以8顆進球暫居榜首，但後方包括姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）等進球機器正強勢追擊。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

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▲阿根廷球王梅西目前以8顆進球暫居金靴獎領跑者。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷在16強賽面對埃及陷入苦戰，一度面臨2球落後危機，但關鍵時刻「球王」梅西再度挺身而出，率領藍白軍團在下半場13分鐘內狂轟3球完成驚天逆轉。梅西不僅締造本屆「場場進球」神蹟，世界盃生涯累積進球數更推升至21球，持續刷新歷史進球王紀錄。

不過，梅西的領先優勢僅有1球差距。法國「忍者龜」姆巴佩與挪威「魔人」哈蘭德目前同以7球緊隨其後，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也以6球保有競爭懸念。8強戰中，法國將與黑馬摩洛哥狹路相逢；而英格蘭則要硬碰挪威，上演凱恩與哈蘭德的頂尖神鋒正面對決，這兩場戰役的結果，極可能直接改寫金靴榜排名。

▲法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

▲姆巴佩與法國被視為冠軍大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

外媒《Nieuwsblad》特別指出，若梅西能率隊一路殺進決賽，將有機會挑戰法國傳奇方丹（Just Fontaine）在1958年創下的單屆13球「神之紀錄」。但值得關注的是，世界盃歷史存在神祕的「金靴魔咒」，自1982年以來，僅有義大利羅西（Paolo Rossi）與巴西羅納度（Ronaldo）能同時帶走金靴與冠軍金盃，強如上屆金靴姆巴佩也僅抱憾奪亞。

根據FIFA規則，若最終進球數相同，將依序比較「助攻數」以及「總上場時間（較少者勝）」。在這場世界頂尖射手的終極較量中，誰能突破魔咒並寫下新歷史，全球球迷都在看。

▲挪威當家巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「魔人」哈蘭德本屆世界盃圈粉無數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強阿根廷世界盃梅西姆巴佩哈蘭德金靴獎

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