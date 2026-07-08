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喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強　下一戰碰世界球王辛納

▲喬科維奇溫網苦戰，創紀錄第15度闖男單4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇溫網苦戰，創紀錄第15度闖男單4強。（圖／達志影像／美聯社，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

喬科維奇（Novak Djokovic）歷經5盤搶10苦戰，硬是拖垮25歲的加拿大後輩阿里辛（Felix Auger-Aliassime），能贏得史上最漫長的溫布頓網球錦標賽男單8強戰，更讓39歲塞爾維亞老將信心大增：「這是我在溫網打過的最精彩的比賽之一。」

喬科維奇後勁十足，靠著豐富經驗與頑強鬥志，中央球場夜戰長達5小時15分鐘，趕在全英草地俱樂部11點宵禁前，驚險脫困笑到最後，足讓溫網7冠王再添經典傳奇。

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喬科維奇表示，「能夠參與這樣史詩級比賽，我感到非常興奮。這絕對是我拚過最精彩的5盤大戰，我不記得自己打過這麼長時間的賽事，或許能與2019年強碰費德爾（Roger Federer）的決戰相媲美。」7年前喬科維奇搶救兩個賽末點，最終力退瑞士天王戲劇性笑捧金盃。

喬科維奇坦承，面對年輕14歲對手還能在馬拉松對決出線，確實有點意外，「但我始終抱有最高期望，自我要求高，也非常嚴格，同時努力享受這種時刻。」在溫網創紀錄第15次勇闖4強，接下來面對當今世界球王、義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner），無疑才是最大考驗，寶刀未老的他期許複製今年元月澳洲公開賽4強贏球模式，一吐去年溫網準決賽輸球悶氣。

職業生涯對戰辛納5勝6負的喬帥說，「場地類型不一樣，雙方狀態也不同，但無論如何，這對我又是一次偉大的、具有歷史意義的大滿貫之旅。我仍努力向各界證明，有能力與世界上最優秀的球員競爭，並在最大舞台上擊敗他們。」

▲喬科維奇溫網苦戰，創紀錄第15度闖男單4強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 喬科維奇溫布頓溫網網球Novak Djokovic

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