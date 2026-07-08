1.8億大約後遇傷勢低潮　林立感謝郭嚴文陪伴復健：他最懂我





▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿林立今年與球團簽下8年、總值1.8億元的大型合約，卻因傷勢影響，上半季僅出賽1場，直到7月1日才重返一軍。他歸隊後展現火燙手感，回想這段復健歷程，他透露，一路陪伴自己走出低潮的關鍵人物，就是已卸下球員身分的郭嚴文。

林立坦言，簽下這張大合約後，外界對他的期待自然提高，「就是因為簽了這份大約，所以大家對我的看法都有所改變，這是事實。」

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偏偏又因傷勢影響，上半季最後僅出賽1場，他也理解外界的聲音，「大家一定會想，『你拿那麼多薪水，卻沒辦法比賽。』」不過他強調，無論是否簽下大約，自己每天做的事情都沒有改變，「我還是做一樣的事，只是需要時間。」

這段期間，郭嚴文成了他最重要的傾訴對象，「他現在雖然沒有打球了，我把他當作我的個人訓練師。」林立透露，正因郭嚴文過去歷經多次手術，最能理解帶傷比賽的心情，「身體受傷，他應該是最懂。」

每當傷勢影響訓練與比賽時，林立都會主動向郭嚴文請教，「我會問他，受傷了可以怎麼做？怎麼去面對？他可以給我更多經驗。」

林立進職棒至今，身體累積不少傷勢，確實曾思考是否動刀，「但也希望能不要開刀就不要開，少一個身體的傷口。如果真的不行，也只能開。」





▲郭嚴文 。（圖／味全龍提供）

除了心理層面，郭嚴文在技術上也提供許多建議。

「受傷之後打擊策略可以怎麼走、怎麼練，我覺得他給我很多實質上的幫助。」林立直言「當然不是教練沒有給，而是我可以用我自己的方式，去吸收他的經驗。」

他認為，郭嚴文多年來在中職維持高水準表現，絕非偶然，「他的經驗一定比我更多，他可以分享怎麼去面對，還有用現在的身體條件，怎麼去應付比賽。」

林立表示，郭嚴文已經卸下球員身分，看事情的角度更廣，「他現在看的不只是比賽，而是很多層面，這也是我現在很想學習的地方。」

不過復健期間最辛苦的人，林立認為並非自己，而是一路陪伴自己的防護員，「受傷的人，不是最辛苦，最辛苦的是陪我復健的防護員。」

林立表示，防護員每天陪著自己復健，承受的不只是照顧球員的工作，「他們還要背負球團、教練的壓力，也要承受我能不能回到球場的壓力。」他感性地說，「大家常常忽略防護員，但我覺得，他們才是真正最辛苦的人，所以真的很謝謝他們。」