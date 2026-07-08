阿根廷爭冠足協卻爆「洗錢疑雲」　FBI出手查84億金流　

▲阿根廷挑戰世界盃衛冕，國內足協卻爆出2.6億資金的洗錢疑雲。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界盃衛冕軍阿根廷驚傳場外「重磅」醜聞！正當球隊在賽場全力拚搏之際，阿根廷足協（AFA）卻陷入嚴重的洗錢疑雲。根據阿根廷媒體《國家報》（La Nación）披露，美國聯邦調查局（FBI）與聯邦檢察官已正式介入，針對阿根廷足協高達2.6億美金（約台幣84億元）的海外商業金流展開大規模取證調查。

這起震撼國際足壇的案件，核心矛頭直指現任AFA主席塔皮亞（Claudio "Chiqui" Tapia）。美方調查單位懷疑，在塔皮亞主政期間，足協利用美國金融系統處理國際贊助與商業合約款項時，涉嫌透過複雜的手法進行洗錢及銀行詐欺等重大犯罪。

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據了解，美國司法部已派出由三名重量級聯邦檢察官組成的「黃金陣容」主導調查。上週，來自華盛頓與邁阿密的FBI特工，已針對知情證人托弗尼（Guillermo Tofoni）進行長達3小時的視訊問詢，試圖還原AFA海外收款代理公司「TourProdEnter LLC」的運作真相。

調查重點鎖定在由前阿根廷議員法羅尼（Guillermo Faroni）掌控的「TourProdEnter LLC」。該公司在阿根廷實施嚴格匯率管制期間，作為AFA與愛迪達（adidas）、華納（Warner）等跨國巨頭簽約的獨家窗口，經手高達2.6億美金的款項。

然而，令人咋舌的是，根據銀行紀錄顯示，這筆鉅款中僅有部分用於足協正常營運，竟有高達5700萬美金（約台幣18.4億元）流向極其可疑。其中不僅有數千萬美金轉入與足協高層家屬相關的企業，甚至有資金流向控制人僅是「領取社會救助金」的空殼公司。此外，合約中明訂法羅尼的公司可抽取高達30%的利潤與10%的佣金，其合理性也引發強烈質疑。

面對美方來勢洶洶的「查水表」行動，阿根廷足協也緊急展開危機處理。AFA北美大使雷加拉多（Tomás Regalado）在邁阿密出席論壇時，與律師團共同強調「無罪推定」原則，重申目前的調查並不代表最終罪責。

目前FBI與美國司法部正全面審查這份錯綜複雜的財務文件，這起涉及國際足壇龍頭與數億美金「黑金」的風暴究竟會如何收場，全世界都在看。

▲阿根廷驚險挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）