戰力外後重返一軍！邱緯綸接通知從床上跳起來：真的很感動





▲邱緯綸 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿投手邱緯綸7月3日接獲升上一軍通知，當時正躺在床上滑手機，管理突然來電告知消息，他激動得立刻從床上跳了起來。回想這一路走來，從遭戰力外、一度萌生放棄棒球念頭，到重新找回投球機制、重返職棒舞台，他坦言，「真的很感動。」

邱緯綸曾在2025年遭樂天釋出，離開職棒後，他坦言當下心情相當低落，甚至有考慮，如果真的離開棒球圈，未來可能朝訓練師方向發展，「可能做體能訓練師，或是帶重量訓練之類的。」

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不過，他最終沒有放棄，而是重新整理心情，繼續投入訓練。他表示，當時最大的瓶頸不是傷勢，而是「投球失憶」。

當時遭到釋出，邱緯綸坦言有心理準備，「球速丟不出來，控球也不好。」曾做過詳細檢查，身體並沒有明顯傷勢，「檢查也檢查不出什麼，就是投球機制跑掉了。」

離開職棒後，邱緯綸曾獲統一獅邀請參加測試，但最終未獲機會，隨後轉往業餘球隊台北興富發發展；同時接受運動科學訓練，花了約3個月逐步找回手感。

「第一個就是心態，要保持正向。」他透露，那段期間除了持續練球，也常看勵志影片鼓勵自己，「也是很感謝自己，沒有當初就放棄這條路，一直給自己鼓勵。」

今年重新回到樂天後，邱緯綸認為自己最大的收穫，就是投球機制獲得更細膩的修正，而這一切，他特別感謝二軍投手教練黃偉晟。

「偉晟教練教我很多投球機制上的細節，讓我在二軍有了突破。」邱緯綸表示，並沒有刻意增加新球種，而是把原本的武器再優化，「像是提升直球球速，還有投球動作盡量一致，再去調整變化球的犀利度。」

努力沒有白費，7月3日晚上，他終於等到期待已久的一軍通知。

「那時候我躺在床上滑手機，管理突然打電話過來跟我說這個消息。」他笑著回憶，當時興奮地從床上跳起來，「真的嚇到，也很感動。就是拚了滿長一段時間。」

回到一軍後，教練給他的第一句話，就是「好好享受」。至於自己的目標，他說得很簡單，「人生第一次一軍初登場只有一次，希望可以好好投，然後想盡辦法坐穩這個位置。」