運動雲

>

戰力外後重返一軍！邱緯綸接通知從床上跳起來：真的很感動

▲▼ 邱緯綸 。（圖／記者王真魚攝）

▲邱緯綸 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿投手邱緯綸7月3日接獲升上一軍通知，當時正躺在床上滑手機，管理突然來電告知消息，他激動得立刻從床上跳了起來。回想這一路走來，從遭戰力外、一度萌生放棄棒球念頭，到重新找回投球機制、重返職棒舞台，他坦言，「真的很感動。」

邱緯綸曾在2025年遭樂天釋出，離開職棒後，他坦言當下心情相當低落，甚至有考慮，如果真的離開棒球圈，未來可能朝訓練師方向發展，「可能做體能訓練師，或是帶重量訓練之類的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，他最終沒有放棄，而是重新整理心情，繼續投入訓練。他表示，當時最大的瓶頸不是傷勢，而是「投球失憶」。

當時遭到釋出，邱緯綸坦言有心理準備，「球速丟不出來，控球也不好。」曾做過詳細檢查，身體並沒有明顯傷勢，「檢查也檢查不出什麼，就是投球機制跑掉了。」

離開職棒後，邱緯綸曾獲統一獅邀請參加測試，但最終未獲機會，隨後轉往業餘球隊台北興富發發展；同時接受運動科學訓練，花了約3個月逐步找回手感。

「第一個就是心態，要保持正向。」他透露，那段期間除了持續練球，也常看勵志影片鼓勵自己，「也是很感謝自己，沒有當初就放棄這條路，一直給自己鼓勵。」

今年重新回到樂天後，邱緯綸認為自己最大的收穫，就是投球機制獲得更細膩的修正，而這一切，他特別感謝二軍投手教練黃偉晟。

「偉晟教練教我很多投球機制上的細節，讓我在二軍有了突破。」邱緯綸表示，並沒有刻意增加新球種，而是把原本的武器再優化，「像是提升直球球速，還有投球動作盡量一致，再去調整變化球的犀利度。」

努力沒有白費，7月3日晚上，他終於等到期待已久的一軍通知。

「那時候我躺在床上滑手機，管理突然打電話過來跟我說這個消息。」他笑著回憶，當時興奮地從床上跳起來，「真的嚇到，也很感動。就是拚了滿長一段時間。」

回到一軍後，教練給他的第一句話，就是「好好享受」。至於自己的目標，他說得很簡單，「人生第一次一軍初登場只有一次，希望可以好好投，然後想盡辦法坐穩這個位置。」

關鍵字： 邱緯綸樂天桃猿棒球奮鬥一軍登場投球機制

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

2「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

3歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

4喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

5郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366