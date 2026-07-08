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埃及飲恨淘汰　總統塞西感性發文力挺：謝謝國家隊英雄

▲▼埃及與阿根廷之戰，場上充滿許多判決爭議。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及黯然淘汰，總統發文力挺子弟兵為「國家英雄」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

埃及國家足球隊距離隊史首度的世界盃8強奇蹟，真的只差最後一步！在一度手握2球領先的大好優勢下，卻遭球王梅西（Lionel Messi）率領的藍白軍團以3比2硬生生逆轉。雖然埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）賽後第一時間發文力挺子弟兵為「國家英雄」，但埃及足協顯然無法接受結果，正式向FIFA提出申訴，痛批裁判執法出現「驚人錯誤」且存有明顯雙重標準。

身為非洲國家盃7屆霸主，同時也是阿拉伯世界人口最多的國家，這僅是埃及隊史第4度闖進世界盃會內賽。本次埃及展現強大韌性，眼看就要寫下隊史新頁，卻在淘汰賽遭逢梅西領軍的阿根廷逆襲，最終以1球之差惜敗。

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即便無緣晉級，埃及總統塞西仍對球隊表現給予高度肯定，他在個人社群感性發文表示，「感謝國家足球隊的英雄們，謝謝你們展現了令人尊敬的表現，並創下埃及足球史上前所未有的里程碑。我們為你們、也為你們所取得的成就感到驕傲。願真主保佑，你們的未來將更加光明。」

事實上，塞西對足球的熱愛眾所皆知，2018年當家球星薩拉（Mohamed Salah）受傷時，他也曾親自發文為其祈禱。然而，這場敗仗背後的爭議卻持續延燒，埃及全隊上下對此役裁判的判決極度不滿。

根據外媒報導，埃及足球協會已決定向FIFA提出正式申訴。足協主席阿布・里達（Hany Abu Rida）強烈質疑，裁判團隊在比賽中犯下「令人震驚的執法錯誤」，且明顯採取雙重標準，才導致埃及最終遭到淘汰。埃及方面強烈要求FIFA必須針對整個裁判團隊，包括負責VAR的裁判組展開全面調查，要為這場「不公」的敗仗討回公道。

▲▼埃及在補時階段情緒失控，因不滿判決狂吞6張黃牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及足協已經正式向FIFA提出申訴。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足8強埃及阿根廷總統塞西世界盃足球

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