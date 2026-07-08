衛冕失利洋將「大清倉」！　國王宣布傑登、喬丹、飛米約滿離隊

▲國王宣布3名洋將傑登、喬丹、飛米約滿離隊。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北國王在2025-26賽季衛冕失利，8日傳出重大洋將異動，球團正式宣布，旗下三名洋將傑登（Jayden Gardner）、喬丹（Jordan Tolbert）以及飛米（Olufemi Olujobi）因合約期滿，正式告別球隊。國王球團由衷感謝三位球員效力期間展現的職業精神與付出，並祝福他們未來職業生涯一切順利。

上個賽季在不同階段加入「禁衛軍」陣營的三位洋將，各自展現拼勁為球隊做出實質貢獻。季初便加盟的傑登，憑藉強悍的低位單打能力與籃板保護意識，加上具備多位置的防守靈活性，為國王鋒線注入全面戰力。

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而擁有豐富台籃征戰經驗的「熟面孔」喬丹，則以團隊至上的打法著稱，為休息室與場上帶來滿滿正能量。至於球風全面且富有創造力的飛米，在快速攻防轉換中保持穩定輸出，成為球隊在激烈的前場對抗中，不可或缺的正面影響力。

新北國王球團表示，無論是開季的磨合期，或是中後期的「救火」補強，這三位球員始終抱持正向的團隊精神與禁衛軍並肩作戰。隨著合約期滿，球團也特別發文感謝三人的貢獻，並期許他們未來能有更棒的發展空間。