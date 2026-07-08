雲豹奪冠操盤手GM顏行書續約！　加碼捐百萬薪資回饋桃園

▲雲豹與總經理顏行書完成續約，他也捐出年薪中的100萬台幣做公益。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季成功助隊奪下隊史首座總冠軍，桃園台啤永豐雲豹的「奪冠操盤手」顏行書動向正式揭曉！雲豹球團今(8)日宣布，正式與營運長顏行書完成續約。過去三季兩度榮膺「年度最佳經理人」殊榮的顏行書，續約後隨即祭出震撼彈，宣布將捐出3年共100萬元的個人薪資所得，回饋桃園在地慈善機構，展現「籃球精靈」暖心的一面。

身為雲豹邁向頂峰的幕後功臣，顏行書在續約後的首個動作便充滿正能量。他透露，這份公益初心是受到陣中明星後衛「小高」高錦瑋的感召。高錦瑋先前續約時，曾與執行長張建偉攜手捐助善牧兒童之家，這讓顏行書深受感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是我過去這兩三年一直很想做的事，希望結合球團資源，實質回饋在地。」顏行書感性表示，「非常感謝執行長張建偉的續約肯定，我很開心能跟團隊繼續朝夢想邁進，這是我籃球生涯中不變的熱情與初衷！」

為了將公益願景化為具體行動，顏行書預告新賽季將推動雲豹專屬公益品牌「Leopards Cares」。計畫在感恩節或聖誕節前夕，親自率領全體隊員深入桃園在地育幼院，陪伴孩子們用餐並送上禮物。農曆新年期間，也計畫安排全隊送暖行程，期盼將體育精神轉化為推動社會向上的實質力量。

除了場外的溫情暖舉，談到球迷最關心的「戰力佈局」，顏行書心中已有一套清晰的奪冠藍圖。他強調，球隊將持續以「金牌雙核心」高錦瑋、林信寬為本土陣容基石，並致力於本土戰力的深度開發。

顏行書指出，「我們的長遠方向是透過選秀與自主培養，讓莊博元、董永全、汪哲宇等年輕球員穩定成長。我也非常期待去年新秀徐宏瑋在新賽季的表現。」他強調，雲豹將採取一步一腳印的策略，幫助球隊實力穩健提升。

面對競爭激烈的新賽季，顏行書也向廣大豹迷熱血喊話，「希望球迷能和我一樣對雲豹保持信心！去年我們從『1%的機率』一路殺到例行賽第一，證明了只要團隊化學效應足夠，即使陣容不是超級強隊，也能與任何勁旅抗衡。我非常期待新成員加入後擦出的火花，期許新賽季能打出比去年更驚奇、更精彩的表現！」