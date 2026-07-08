運動雲

>

林詩翔主動透露要開刀　陳冠宇要他多吃點：相信回來會更強！

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹守護神林詩翔確定因右手肘尺側副韌帶（UCL）斷裂，將接受Tommy John手術。曾經歷同樣手術的中華隊學長陳冠宇，相信這位學弟一定能夠重返球場，更笑著送上一句叮嚀：「多吃一點，讓自己變壯！」

Tommy John不是一、兩場比賽造成

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠宇在今年初經典賽與林詩翔有更進一步認識，也培養出好交情。他透露，林詩翔其實前一天就已經向他提起傷勢狀況，兩人聊了不少。

「我自己也是開Tommy John的前輩，所以我知道，這不是一、兩場比賽造成的。」陳冠宇表示，韌帶受損往往是長時間累積下來的結果，不會因為短時間出賽就突然發生，「既然決定開刀，就要把自己完整地帶回來，這才是最重要的事情。」

一句話送學弟：多吃一點，回來球速會更快

陳冠宇相信林詩翔一定能夠強勢回歸，「以我看他平常練習的方式，我完全不擔心他好不起來。」他反而在意復健環境是否能提供足夠協助，「希望能夠更精準幫助他恢復，甚至讓他變得更強壯。」

是否有分享自己的經驗，陳冠宇笑說，目前只先交代一件事，「我叫他多吃一點，變重一點，在這一年把體重增加，回來球速就會更快。」

他也分享兩人的趣味對話，「詩翔還跟我說，『學長，那我要先跟上你的食量。』」讓他當場笑了出來。

相信不只是回來　而是變得更強

陳冠宇認為，現在不需要討論林詩翔能不能恢復到原本的水準，「不用去想他會不會完整回來，而是要想著他會變得更強，這才是唯一目標。」

之所以對他如此有信心，陳冠宇表示，主要來自兩人在經典賽集訓期間的相處，「我跟他聊天，有感受到他是一個很正向的人，每件事情都是為了接下來可能遇到的問題去修正、去改變。」

他透露，自己身為學長，反而還會向林詩翔請教訓練方式，「我到現在還在學習他季中的一些訓練內容，讓自己變得更強壯，所以我相信，他復健這段期間不但不會退步，回來一定會變得不一樣。」

美食好友　陪學弟一起變強

兩人因今年經典賽集訓結識，如今成為會互相分享美食的好友。陳冠宇笑說，是自己主動打電話關心林詩翔，而不是對方特地報告傷情。

「我跟他說，不要急著回來，把身體調整好，比較重要。」他笑著補充，「首先要變強的第一件事，就是多吃一點。他真的太瘦了，還有很多空間可以掛肉。」

陳冠宇承諾未來會持續陪伴學弟度過漫長復健路，「等他開始復健後，我會把我以前遇到的卡關、沾黏、丟球不順的經驗慢慢分享給他。」

回憶自己當時是22歲接受Tommy John手術，花了一年半才重返球場。陳冠宇指出，現在醫療、訓練與復健觀念都比當年進步許多，相信林詩翔能夠順利克服難關。

「我真的不擔心他，我相信等他回來，會比現在更強。」他說，也期待明年下半季之後，再看到林詩翔站上投手丘，「到時候，台鋼的牛棚一定會更讓人期待。」

▲林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 林詩翔陳冠宇TommyJohn台鋼雄鷹棒球復健

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

2「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

3歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

4喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

5郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366