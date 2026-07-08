林詩翔主動透露要開刀　陳冠宇要他多吃點：相信回來會更強！





▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹守護神林詩翔確定因右手肘尺側副韌帶（UCL）斷裂，將接受Tommy John手術。曾經歷同樣手術的中華隊學長陳冠宇，相信這位學弟一定能夠重返球場，更笑著送上一句叮嚀：「多吃一點，讓自己變壯！」

Tommy John不是一、兩場比賽造成

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠宇在今年初經典賽與林詩翔有更進一步認識，也培養出好交情。他透露，林詩翔其實前一天就已經向他提起傷勢狀況，兩人聊了不少。

「我自己也是開Tommy John的前輩，所以我知道，這不是一、兩場比賽造成的。」陳冠宇表示，韌帶受損往往是長時間累積下來的結果，不會因為短時間出賽就突然發生，「既然決定開刀，就要把自己完整地帶回來，這才是最重要的事情。」

一句話送學弟：多吃一點，回來球速會更快

陳冠宇相信林詩翔一定能夠強勢回歸，「以我看他平常練習的方式，我完全不擔心他好不起來。」他反而在意復健環境是否能提供足夠協助，「希望能夠更精準幫助他恢復，甚至讓他變得更強壯。」

是否有分享自己的經驗，陳冠宇笑說，目前只先交代一件事，「我叫他多吃一點，變重一點，在這一年把體重增加，回來球速就會更快。」

他也分享兩人的趣味對話，「詩翔還跟我說，『學長，那我要先跟上你的食量。』」讓他當場笑了出來。

相信不只是回來 而是變得更強

陳冠宇認為，現在不需要討論林詩翔能不能恢復到原本的水準，「不用去想他會不會完整回來，而是要想著他會變得更強，這才是唯一目標。」

之所以對他如此有信心，陳冠宇表示，主要來自兩人在經典賽集訓期間的相處，「我跟他聊天，有感受到他是一個很正向的人，每件事情都是為了接下來可能遇到的問題去修正、去改變。」

他透露，自己身為學長，反而還會向林詩翔請教訓練方式，「我到現在還在學習他季中的一些訓練內容，讓自己變得更強壯，所以我相信，他復健這段期間不但不會退步，回來一定會變得不一樣。」

美食好友 陪學弟一起變強

兩人因今年經典賽集訓結識，如今成為會互相分享美食的好友。陳冠宇笑說，是自己主動打電話關心林詩翔，而不是對方特地報告傷情。

「我跟他說，不要急著回來，把身體調整好，比較重要。」他笑著補充，「首先要變強的第一件事，就是多吃一點。他真的太瘦了，還有很多空間可以掛肉。」

陳冠宇承諾未來會持續陪伴學弟度過漫長復健路，「等他開始復健後，我會把我以前遇到的卡關、沾黏、丟球不順的經驗慢慢分享給他。」

回憶自己當時是22歲接受Tommy John手術，花了一年半才重返球場。陳冠宇指出，現在醫療、訓練與復健觀念都比當年進步許多，相信林詩翔能夠順利克服難關。

「我真的不擔心他，我相信等他回來，會比現在更強。」他說，也期待明年下半季之後，再看到林詩翔站上投手丘，「到時候，台鋼的牛棚一定會更讓人期待。」





▲林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）