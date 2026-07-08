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台灣天氣好熱！道威聖笑喊「我是巧克力會融化」：得擦很多防曬

▲▼ 道威聖 。（圖／記者王真魚攝）

▲道威聖 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿新洋砲道威聖（Ronnie Dawson）今天迎來中職生涯初登場。他坦言心情相當激動，一度忍住情緒、不讓眼淚掉下來，因為一年半前在韓職遭遇膝傷重創時，他曾數度以為自己的職業生涯已經結束，如今能夠再度站上球場，讓他格外珍惜這次來台機會。

談到首次披上桃猿戰袍先發，道威聖先深吸一口氣，努力平復情緒後說，「我真的非常興奮，很難不激動。一年半前我在韓國受了很大的傷，有好幾次我都以為自己已經打完了，職業生涯結束了。」

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他坦言，現在能夠重新站上球場，心中滿是感謝，「真的很感謝上帝，再給我一次繼續打球的機會，所以我現在唯一努力做的，就是不要在大家面前哭出來。」說到這裡，他再次停頓、深呼吸，笑說自己真的太激動了。

對於球迷期待他的長打火力，道威聖則展現自信，「我相信自己是一位很棒的打者，很有耐心，也有能力把球轟出全壘打。」不過話鋒一轉，他立刻開起玩笑，「但我可不想讓中職投手看完這篇報導就知道太多，所以我要說，我最不喜歡紅中直球了。」

道威聖過去在韓職有不少上壘慶祝的舞蹈影片，今天是否能夠看到？他笑說，如果順利上壘，或許有機會，「大家還是要看比賽，我不能先透露。我是一個喜歡娛樂大家的人，我很努力訓練，就是希望比賽時能夠盡情享受、帶給大家快樂，肯定會有一些東西，但現在不能先說。」

初來台灣，道威聖最大的挑戰之一就是炎熱天氣。他笑說自己最近一直跟身邊的人開玩笑，「我就像放在太陽底下的巧克力一樣。」隨後又補上一句，「所以我一定要擦很多防曬。」

道威聖笑說，雖然還不太習慣台灣夏天，但相信自己很快就能適應，「我是很會調整的人。」

除了高溫之外，道威聖提前接觸到台灣特有文化，有隊友想介紹他嘗試檳榔，他立刻笑著連喊「No、No、No！」並表示自己雖然聽過，但還沒有吃過，「如果真的吃了，搞不好你們就會看到我飄到不知道哪裡去了。」

他也分享，加盟桃猿後最驚喜的是，隊上有不少球員都能用英文溝通，「這對我幫助很大，我不用每次都透過翻譯，就可以直接和隊友聊天、建立感情。」身處異鄉、遠離家人朋友，隊友讓他有了新的歸屬感，「就像有了一個新的家庭。」

曾在韓職打出亮眼成績的道威聖表示，自己一直很喜歡亞洲棒球的氛圍，「這很符合我的個性。」他透露，受傷復健期間，就是希望有一天能夠回到亞洲打球，「我其實沒有想過會來台灣，因為過去來中職的外籍野手不算多，我只是一直努力，希望能夠回到球場，不管是哪裡。」

直到接到樂天桃猿邀約，他坦言又驚又喜，「真的很意外，也非常幸運。」如今重新站上球場，對他而言，這不只是一次新的挑戰，更是得來不易的第二次機會。

關鍵字： 道威聖桃猿洋砲中職生涯台灣棒球重返球場

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